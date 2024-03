El nuevo novio de More Rial: quién es y a qué se dedica

Después de una verano complicado para More Rial, donde hizo saber que no tenía un lugar fijo para vivir, motivo por el cual debió dejar a su hijo al cuidado de su ex, Facundo Ambrosioni, en Córdoba, ahora la hija de Jorge Rial contó que volvió a apostar al amor de la mano de Matías.

Siempre con ganas de encaminar su vida, una vez más Morena anunció públicamente que está de novia "hace un par de meses largos", según le reveló a Ciudad.com. Se se trata de Matías, un joven de 20 años que se dedica al boxeo que compite en la categoría de los 60 kilos.

“A Matías lo conocí por medio de un amigo. Es boxeador y se está preparando para ser profesional”, confió la hija mayor de Jorge Rial al tiempo que señaló sobre la actividad del muchacho: “Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace, y es difícil de tirar. A mí mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión. Ja, ja”.

Claro que si bien la relación está en sus comienzos, More Rial apuesta a esta pareja, dado que según ella misma reveló ya se lo presentó a su hijo Francesco, cuando lo visita en Carlos Paz. “Mati lo quiere mucho a Fran, y él a Mati”, confesó entusiasmada.

Por último, sobre su relación familiar la hija mayor del ex conductor de Intrusos reveló que sigue sin hablarse con su hermana Rocío, pero sí mantiene algún tipo de diálogo con su famoso padre, quien los "ayuda con el colegio" de Francesco por lo que aseguró que están "un poco mejor, por suerte".

More Rial y su secreto jamás revelado de cuando quedó embarazada: "Tuvimos..."

More Rial reconoció que estaba separada de Facundo Ambrosioni cuando quedó embarazada en 2018 de Francesco, su único hijo, y dio detalles de cómo está la relación en la actualidad con el padre del nene.

Hace un par de semanas, la hija de Jorge Rial estuvo invitada al programa Mañanísima, El Trece, y al ser consultada por Carmen Barbieri sobre cómo está la relación con su ex y padre del niño, la joven reconoció: "Me llevo mal. Nosotros tuvimos una relación un poco complicada y ahora está cada día peor".

"Uno malpiensa que la llegada de un niño mejora la relación de pareja", le marcó la conductora. A lo que More Rial se sinceró acerca de ese momento de su vida.

“A él le agarró el embarazo como muy de sorpresa, nosotros estábamos separados y después yo quedé embarazada. No lo estábamos buscando”, explicó Morena.

Y aclaró si el padre del nene la ayuda económicamente: "Es presente en el trato y en verlo, ahora Francesco está con él, pero nunca pasó un peso. Nunca insistí y pedí".

"El jardín siempre lo pagó mi papá. Ahora está con él porque yo no tengo un lugar estable para vivir con Fran", precisó More Rial, remarcando que en la actualidad su hijo está viviendo con el padre.

Fuente: Pronto