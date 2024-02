Gerardo Romano contó que tiene Parkinson y sorprendió a todos: “No se nota porque laburo mucho”

Gerardo Romano sorprendió a todos al contar en una entrevista con Chiche Gelblung en Crónica que padece Parkinson. El actor estaba hablando de Un judío común y corriente, obra que protagoniza en Mar del Plata, cuando reveló que sufre la enfermedad.

Mientras mostraba qué tenía en su camarín, dijo: “Esto es la mesa de un jubilado, crema de marihuana para el dolor y esto para el Parkinson, para el colesterol...”.

Sin filtros, el conductor le consultó: “¿Vos tenés Parkinson? ¿Desde cuándo?”. “Sí, no se nota porque laburo mucho y no doy conferencias de prensa diciendo ‘tengo Parkinson’”, explicó.



Acto seguido, añadió: “Todos los seres humanos deberían ejercer una actividad intelectual donde el esfuerzo neuronal sea memorizar algo”.

Por último, el actor concluyó: “Yo no puedo en la función de hoy parar y decir ‘perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito’. No puedo. Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo, y ese esfuerzo es como un músculo. Y después, bueno, nado. Nado 3 veces por semana”.

Gerardo Romano contó que sufrió un abuso sexual cuando tenía 12 años

En marzo de 2023, Tras la detención de Marcelo Corazza acusado de corrupción de menores y la denuncia que recayó sobre Jey Mammon, Gerardo Romano contó que de chico fue víctima de abuso sexual.

Al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine), el actor reveló: “De chico fui abusado. No lo conté en su momento siendo un chico, pero hace unos años que hice un proceso de deconstrucción y puedo hablar sin problemas”.

Desde su vivencia, Romano opinó que es sumamente importante “educar y aleccionar a los chicos”. “No tener una cuestión oscura e impenetrable en la cual el cuerpo es algo prohibido, un tabú, no se puede tocar, es pecado o... Entonces uno queda envuelto en un mar de dudas cuando podría tener todas las respuestas. Y cuando llega el momento no deseado del abusador, uno sabe en dónde está parado. No sabe qué está bien, qué está mal, qué quiere y cómo reaccionar”, reflexionó.



Carmen Barbieri señaló que hay leyes que protegen a la niñez, a lo que Romano retrucó: “Cuando en un colectivo te entra a manosear un tipo sin consentimiento, ahí no hay ley. No hay un cartel que diga que el señor que te toca el miembro es un señor que está equivocado. ¿Pero después a quién le contás la historia?”.

Fuente: La Nacion