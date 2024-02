Pepe Cibrián volvió a apostar al amor y se casará con Ezequiel Frezzotti tras cinco meses de noviazgo

Pepe Cibrián se muestra muy feliz junto a Ezequiel Frezzotti. Luego de la escandalosa separación de Nahuel Lodi en junio de 2022, el productor teatral volvió a apostar al amor y celebrará su casamiento junto al actor esta semana. Según comentó el artista en diálogo con Crónica, dará el “sí, quiero” este domingo y celebrarán la unión con sus familiares y amigos el miércoles.



En las últimas horas, salieron a la luz varias fotos de Pepe y su pareja firmando diversos documentos en el Registro Civil de Pilar. Después de las especulaciones que hablaron de matrimonio, el productor dejó en claro que no eran ciertos. “Nosotros no nos hemos casado todavía. Simplemente ha sido ir al registro para firmar ciertos papeles para, eventualmente, hacerlo”, dijo en diálogo con Primicias Ya.

Cómo empezó la historia de amor entre Pepe Cibrián y Ezequiel Frezzotti

Luego de terminar su relación con Nahuel Lodi tras la infidelidad del joven de 32 años, Pepito conoció a Frezzotti a través de Tinder hace cinco meses. Después del flechazo, la pareja comenzó a mostrar su día a día en las redes sociales. Así, compartieron varios viajes juntos y presentaron a sus familiares y amigos.



“Ezequiel es un gran compañero, superlativo, es un gran protector. Me cuida, es honesta y ética. Es comprometida y toda la gente lo quiere mucho. Tiene su empresa y labura como un animal. Me acompaña porque yo le pido que me ayude. La pasamos muy bien juntos y estoy muy feliz con él”, aseguró en diálogo con el RunRun del Espectáculo.

Sobre este paso que dará junto a su pareja y el futuro que les depara, comentó: “Tengo una edad en la que ojalá la vida me de mucho tiempo para disfrutar a Ezequiel”.

Fuente: TN