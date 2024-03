Kate Middleton confirmó que tiene cáncer y que está recibiendo tratamiento de quimioterapia

Hace instantes, la princesa de Gales, Kate Middleton reapareció públicamente este viernes para anunciar que tiene cáncer y se encuentra en tratamiento. La noticia que fue difundida a través de los distintos canales de comunicación del principado, sacudió a la Casa Real y al pueblo británico.



Su mensaje, en medio de la gravedad propia del tema, fue más que alentador. En este comunicado, la consorte real se abstuvo de dar detalles sobre el tipo de cáncer que padece, pero se mostró muy optimista y determinada a batallar contra esta enfermedad.



Sobre esta línea, Middleton agradeció las muestras públicas de preocupación que recibió en las últimas semanas y la contención que recibe por parte de su familia, pero especialmente destacó el apoyo incondicional del príncipe William, quien se mantuvo firme junto a ella cuando contaron la penosa novedad a sus hijos, los príncipes George (11), Charlotte (9) y Louis (6).

Este descargo por parte de la futura reina, resulta un segundo golpe para la estructura de la monarquía británica. El comunicado de Middleton ocurre casi dos meses después del anuncio de su suegro, el rey Carlos, quien también se dirigió al país para comunicar que se encuentra batallando contra un cáncer de próstata.



En cuanto a la prosecución de su rol junto al príncipe de Gales, se cree que no habrá mayores alteraciones para Kate. Siempre y cuando sus condiciones físicas lo permitan, ella podrá continuar con sus funciones de representación. Esto por supuesto, alineado a las condiciones del tratamiento médico que recibirá para frenar el avance de la enfermedad.

Se espera que en las horas siguientes, cientos de personas acudan a las puertas del Palacio de Buckingham en señal de apoyo hacia la exduquesa de Cambridge y el resto de los miembros de la familia Windsor.

Así anunció Kate Middleton su padecimiento por cáncer

Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida. En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa.

Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento. Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia.



Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho a ellos; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu.

Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad también. Al igual que el amor, apoyo y amabilidad que ha mostrado tanta gente. Significa mucho para ambos. Esperamos que entiendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento.

Mi trabajo siempre me ha traído una profunda alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme completamente. En este momento, también estoy pensando en todos aquellos cuyas vidas han sido afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”.

Fuente: La Nacion