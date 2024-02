Zaira Nara contó cuánto le pagaron en el “Bailando 2023″ y dejó muy mal parado a Marcelo Tinelli

Zaira Nara tuvo un polémico paso por el Bailando 2023 (América). Se sumó al streaming como conductora y presentó su renuncia tras recibir agravios de Charlotte Caniggia y Coti Romero, pero tiempo después regresó al ciclo como jurado para reemplazar a Pampita durante sus vacaciones.



A casi una semana del final del ciclo, la modelo lanzó una llamativa frase sobre cuánto dinero recibía por estar en el concurso y dejó muy mal parado a Marcelo Tinelli y a toda la producción.

Yo fui de jurado porque me caen bien ellos (sus compañeros) y porque me pareció un desafío hacer algo distinto en mi carrera, pero fui de jurado invitada y no cobré un peso. Fui porque me parecía increíble poder reemplazar a Pampita, que para mí es una de las número uno en la Argentina. Me llamaron y yo les dije ‘Chicos, siempre que me necesiten, estoy’. Y la verdad es que mi agenda estaba bastante igual que la de Pampita”, expuso en una nota con LAM (América).

Fuente: TN