La actriz de “Euphoria” Hunter Schufer contó que tuvo un romance con la cantante Rosalía

En una extensa entrevista, la actriz de Euphoria Hunter Schafer se sinceró sobre su vida amorosa y reveló que tuvo un romance durante varios meses con la cantante española Rosalía.

Los rumores de que Schafer y la creadora de “Bizcochito” estuvieron juntas circulan desde hace tiempo, pero ninguna de las dos había hablado abiertamente del tema. Es la primera vez que una de ellas lo cuenta a los medios.

Cómo fue el romane entre Hunter Schufer y Rosalía

En la charla que tuvo con la edición Creativity Issue del medio GQ, Hunter Schufer habló sobre su relación con Dominic Fike, otro de los integrantes del elenco de Euphoria. En esa charla, deslizó un dato que llevó a la revelación de su romance con la cantante española.



Cast member Hunter Schafer attends a press conference to promote the movie "Cuckoo" at the 74th Berlinale International Film Festival in Berlin, Germany, February 16, 2024. REUTERS/Annegret HilsePor: REUTERS

“Había tenido muchas experiencias desagradables con hombres antes, no saliendo con ellos, sino simplemente en la vida. Creo que había construido un muro demasiado grueso a su alrededor. Y entonces me enamoré”, compartió, con una sonrisa, cuando recordó a Fike.

El noviazgo con él, contó, la ayudó a “superar muchos de los sentimientos de desdén que tenía hacia los hombres en general”. “Creo que inhibió muchas de mis amistades con hombres, y otras que también desaparecieron. Tenía una relación realmente hermosa y me abrió en ese sentido”, repasó.

Durante el diálogo con la revista, Schufer dijo que la relación con Fike no había sido la primera con una celebridad. “Había salido con otras personas famosas antes, pero la gente no lo sabía”, comentó.



“¿Como quién?”, preguntó el periodista. “La gente que se preocupa lo suficiente e investigó probablemente sepa lo que pasa”, respondió. “¿Es alguien con quien recientemente fuiste a comprar muebles?”, replicó el cronista, pero se quedó sin respuesta de la actriz.

De acuerdo a la descripción de la nota, al otro día recién Schafer reconoció que esa persona era Rosalía. Salieron durante cinco meses, en 2019. “Tengo amistades realmente hermosas con personas con las que alguna vez tuve una relación sentimental. Ella es familia, pase lo que pase”, comentó.

Además, se refirió a por qué dejaron que fluyeran tanto los rumores. “Hubo tanta especulación durante tanto tiempo. Una parte de nosotros simplemente quería terminar con esto de una vez, y luego otra parte dice ‘no es asunto de nadie’. Es algo que estoy feliz de compartir. Creo que ella también se siente así”, cerró.

Fuente: Clarin