El mal momento de Julieta Prandi: con licencia psiquiátrica y sin fecha de juicio por la causa contra su exmarido

Las alarmas se encendieron este lunes cuando Julieta Prandi no se presentó a Sarasa, el ciclo radial que conduce diariamente con Mariano Peluffo de 14 a 17 en La 100. No fue una ausencia más, ya que su presente se encuentra atravesado por el litigio contra su exmarido, Claudio Contardi, lo cual la tiene con “un cuadro de ansiedad y estrés”, según pudo saber Teleshow.

En ese contexto, la actriz y presentadora tomó una licencia psiquiátrica que fue expedida el pasado 10 de mayo y hasta el próximo 15 del mismo mes. Según el documento, al que pudo acceder Teleshow y que figura a continuación, Prandi “presenta signo-sintomatología compatible con un ‘trastorno de ansiedad generalizada’ (F.41; DSM-V) y una ‘reacción a estrés agudo’ (F43.0; DSM-V). Además de constatarse una recaída de su cuadro de base”.

Como consecuencia de ello, “se instaura lenta titulación en ascenso de su plan psicofarmacológico habitual y se dan pautas de alarma y se mantiene conducta expectante. Se determinó que el reposo laboral sea comprendido por el término de 96 horas”, concluye el certificado, que lleva la firma del Dr. Rafael Herrera Milano, médico psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En diálogo con este medio, uno de los abogados de Julieta explicó los motivos del malestar de la conductora radial que, a su entender, están íntimamente relacionados con el proceso legal que está transitando. “Le cayó muy mal la situación de no poder hablar públicamente de su caso”, explicó Javier Baños, quien lleva adelante el patrocinio de Prandi junto a Fernando Burlando.

Aparte del bozal legal, según el letrado, la exmodelo está disconforme con la decisión de la Justicia de que el juicio penal no pueda llevarse adelante frente a jurados populares.

“Después de un largo proceso recursivo en el que intervinieron una decena de magistrados, la elevación a juicio quedó firme. El 17 de abril pasado, el expediente digital tuvo radicación en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana. En ese contexto, la defensa de Claudio Contardi se opuso a la realización de un juicio por jurados, con lo cual se notificó a las partes, los jueces técnicos serán Daniel Rópolo y Federico Martinengo. Falta que se defina el tercer magistrado”, dijo.

Y sumó: “Julieta quería que el juicio fuese por jurados, como lo establece la Constitución, pero la ley de juicio por jurados bonaerense (a diferencia de otras jurisdicciones) establece que el jurado sea solo una garantía para el imputado y no para las víctimas”.

Cabe destacar que en los últimos días, Prandi manifestó su descontento a partir de una multa de 800 mil pesos que se le fue aplicada por hablar en los medios de comunicación acerca de la causa que le inició hace cinco años a su exmarido y padre de sus hijos, Mateo y Rocco. “No me van a callar”, sostuvo indignada en un móvil con Intrusos (América).

Además de la denuncia por presunto abuso sexual y amenazas, se agregó al trámite una demanda en el fuero civil por la división de bienes y el pago de la cuota alimentaria para sus hijos.

“Es insólito que una víctima de abuso tenga que estar esperando desde hace más de dos años que se eleve a juicio oral la causa. Y también lo es que el acusado diga que no quiere juicio por jurados, que quiere que sea íntimo y que nadie se entere”, se quejó al aire del programa que conduce Florencia de la V; no solo por el lento avance del trámite de las causas, sino por la multa que le aplicaron por haber hablado del tema en los medios cuando existe un acuerdo de confidencialidad entre ella y su ex, conforme al cual ninguno de los dos puede contar “intimidades de los menores”.

En lo que respecta a su presente laboral y personal, en los últimos días Prandi publicó su primera novela, titulada Yo tendría que estar muerta. Este libro, que se basa en hechos reales, fue presentado oficialmente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en la sala Julio Cortázar del Pabellón Amarillo, acompañada por María Laura Santillán, quien intervino como curadora del evento.

Durante la presentación, la conductora radial adelantó que la historia podría extenderse en una segunda parte y que incluso existe la posibilidad de adaptarla a una serie televisiva.

La novela de Prandi se centra en Lucía, una periodista de éxito que se encuentra inmersa en una relación tóxica que termina poniendo en peligro su bienestar y el de su hijo. A través de esta obra, la actriz comparte su perspectiva sobre los desafíos enfrentados en entornos de control y manipulación. En el evento, Prandi estuvo acompañada por su actual pareja, el músico Emanuel Ortega, quien contribuyó al proyecto con una canción titulada “Presa”, usada en el tráiler de la novela.

