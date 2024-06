Francis Ford Coppola tuvo que salir a aclarar que no es "toquetón"

Probablemente Francis Ford Coppola nunca sospechó que a sus 85 años y con una nueva película recién estrenada, el tema de conversación no sea su filmografía sino las acusaciones de "conducta inapropiada" que la formularon dos extras que participaron en "Megalópolis".

El director de "El padrino" se defendió manifestando que es virtualmente imposible que actúa de ese modo.

“No soy toquetón. Soy demasiado tímido” sostuvo en declaraciones al New York Times.Al momento de detallar sobre cómo se relaciona con las mujeres que lo rodean, recordó a su madre, Italia Coppola, y señaló: “Ella me dijo que si yo avanzaba sobre una mujer, eso significaba que no la respetaba. Y a las mujeres de las que me enamoré, ciertamente jamás les falté el respeto”.

Un artículo publicado en el diario inglès The Guardian decía que Coppola había forzado a distintas mujeres “a sentarse en su regazo”, e incluso había intentado “besar a varias que trabajaban como extras”.

Las denuncias ensombrecieron la presentación del último film de uno de los directores más prestigiosos de todos los tiempos.

Las denuncias dijeron que Coppola obligaba a algunas estrellas a sentarse en su regazo y, en otra instancia, intentó besar a extras femeninas durante una escena en un club nocturno.

"Soy demasiado tímido. Hay una foto de una de las chicas a las que besé en la mejilla que fue tomada por su padre. La conozco desde que tenía 9 años", comentaba el director, sin profundizar mucho más en todo lo comentado con respecto a sus comportamientos.

