La AFI de Maximiliano Pullaro nació con el apoyo de todo el arco político

El Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito, conocido en los pasillos parlamentarios como “ley de inteligencia” ya es ley en Santa Fe y Maximiliano Pullaro se convirtió en el primer gobernador en contar con su propia AFI, con la particularidad de que consiguió el apoyo de todos los espacios políticos. La Legislatura también sancionó el Presupuesto 2024 y ley tributaria.

La ley de inteligencia fue uno de los proyectos que integró la batería inicial que Pullaro envió el 13 de diciembre pasado, la mayoría relacionados a Seguridad. La legislatura debatió alcances y detalles hasta ayer mismo. El título de la ley fue uno de esos cambios. La redacción retocada incluye la palabra “inteligencia” que estaba en el cuerpo de texto pero no en el titulado: “sistema de producción y gestión de información para la prevención del delito”, decía.



A pesar de lo novedoso y delicado del tema, el gobierno logró la aprobación sin rechazos. En el Senado la votación fue por unanimidad y en Diputados de 49 votos, 48 fueron afirmativos. La exvicegobernadora Alejandra Rodenas fue la única en abstenerse.



“Establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales que regulen la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito, conforme la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los Tratados de Derechos Humanos”, es parte de lo que dice el artículo 1.

Las áreas que integrarán el sistema de inteligencia funcionarán bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad. Son tres: la Subsecretaría de Inteligencia Criminal, la Dirección Provincial de Información Patrimonial y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE).

Como viene ocurriendo con las leyes que mandó Pullaro para tratar en sesiones extraordinarias, en los diferentes bloques destacan el trabajo en conjunto para poder aprobar las leyes. “Debemos valorar el proceso parlamentario”, dijo la diputada socialista Lionella Cattalini haciendo referencia a que no fue una ley aprobada a libro cerrado y que aliados y oposición pudieron introducir aportes.

En esa línea también se manifestó el peronista Marcos Corach al reconocer que el oficialismo “accedió a parte de los requerimientos que hicimos” y en esa misma línea Rodenas -única abstención- reconoció que “las sugerencias fueron ponderadas”.

A pesar de ese clima de consenso, en el debate hubo espacio para que legisladores de Unidos para Cambiar Santa Fe expresen críticas al perottismo por este tema. “Hay personas que integran esta Cámara que han sido víctimas de espionaje ilegal perpetrado por el propio Estado. Estamos hablando de que la provincia haga inteligencia y que regulamos algo que hasta hoy no estaba regulado”, arrojó Cattalini. El perottismo no se dio por aludido y Omar Perotti que estaba en el recinto no emitió palabra.

El tema de la inteligencia fue motivo de una crisis política en el gobierno de Perotti cuando la Justicia allanó oficinas del Ministerio de Seguridad y encontró evidencias de espionaje ilegal. Por esa investigación el ex ministro Marcelo Sain está imputado penalmente como jefe de una asociación ilícita al igual que la primera línea de colaboradores de su gestión.

Tal como contó Letra P en su momento, la causa llevada adelante por los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg investiga a una asociación ilícita que se habría dedicado a espiar figuras judiciales, empresarias, de la política, del periodismo y personas de distintas actividades por fuera de las previsiones legales.

En cierta medida, la ley de inteligencia aprobada ayer es hija de aquel escándalo y regula qué puede y qué no puede hacer el estado en su necesidad de generar información para prevenir e investigar delitos, incluidos los económicos.

Presupuesto 2024 y Tributaria, convertidas en ley

La Legislatura también dio sanción definitiva al Presupuesto 2024 que fue elaborado entre los equipos económicos del ex gobernador Perotti y de Pullaro durante la transición. Uno de los que participó de ese trabajo en conjunto fue el ex ministro de Economía y actual diputado provincial, Walter Agosto, quien dijo en el recinto que fue un “proceso positivo”.

Por otra parte, también obtuvo sanción final la política tributaria para 2024. Esta norma también fue aprobada con todos los votos positivos en el Senado y en ese sentido, Felipe Michlig, senador por el departamento San Cristóbal manifestó: “Hoy tenemos un bloque con mayoría propio pero no queremos imponer, sino que se tenga en cuenta el sentir y la mirada de los 19 senadores, que representan a todos los departamentos de la provincia y a los distintos partidos políticos”,

