El veranito de Maximiliano Pullaro

Con un avance firme en la investigación por los cuatro homicidios a personas inocentes que sacudieron Rosario y una paritaria docente cerrada, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, atraviesa un veranito luego de semanas de angustia y estallido. La Casa Gris ahora se permite un respiro y, con la coalición provincial ordenada, el radical gana en consideración en la arena nacional.

Dos taxistas, un colectivero y un playero de estación de servicios fueron asesinados en apenas una semana, en marzo, en Rosario. El espiral inédito, por lo violento y sucesivo, movió la estantería del gobierno del frente Unidos. Ahora, con un informe judicial en sólida marcha y la creencia –de parte del gobierno provincial– de que la mano del capo narco Esteban Alvarado está detrás de la planificación del terror, el estado de ánimo del oficialismo rotó absolutamente.

Santa Fe, ahora sí sin paros

Desde que arrancó el ciclo escolar en Santa Fe a fines de febrero, nunca se completó una semana entera de lunes a viernes sin paros o feriados. La que finalizó fue la primera. Pullaro, que procuró –o al menos eso vendió– arrancar 2024 sin medidas de fuerza, tensó con el sindicalismo docente y eligió enfrentarlo sin desesperar. Cuando no había más tiempo para estirar la cuerda, su gobierno hizo una oferta que fue aceptada por maestros y maestras de escuelas públicas y privadas.

Las dos situaciones, paralelas, se dieron en los últimos días y, claro, Pullaro respiró. Es que en ambos casos no había margen para más, no había lugar para una no resolución. “Es la semana donde se capitalizó más el trabajo”, leen en el entorno del gobernador. Antes de la cosecha hubo días y horas más obreras y menos lucidas y visibles, pero igual de buenas que la decisiva, analizan.

Para llegar al cierre hubo semanas de reuniones eternas, investigaciones, articulación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la política y la policía, algo que se traduce en una palpable presencia de efectivos y patrulleros en las calles de Rosario. “Se controló mucho la calle”, confían en el pullarismo.

Respecto de los gremios docentes, el gobierno considera que el conflicto no está terminado, que la discusión es “mes a mes” y que se mantendrá una suerte de discusión abierta, mientras la inflación siga en descenso, pero en un número abultado. El poder adquisitivo cae en picada y el reclamo no mermará. El Ejecutivo provincial no ofrecerá un porcentaje de aumento a la altura del IPC, pero abrirá una negociación.

Maximiliano Pullaro, el conductor político

Un rasgo en el que no tuvo dificultades, al menos por ahora, es el de la política interna de la Bota. El gobernador ejerce el liderazgo de la coalición oficialista y articula con el resto de los partidos, sobre todo con el socialismo y el PRO, pilares del triunvirato conductor. Hay sintonía fina en lo partidario y también en lo legislativo, donde las leyes pedidas por el Ejecutivo se sancionan. Pueden acarrear un debate interno, un reajuste en sus contenidos, pero se aprueban. Nadie les baja el pulgar a los pedidos de Pullaro.

Ese combo lo pone en otro lugar. Las encuestas sobre imagen de los gobernadores y la dirigencia circulan y circulan y el pullarismo –gran consumidor de sondeos– se aferra a una figura que ranquea alto. Pullaro anda en el orden de los 60 puntos de imagen positiva y dicho número no se altera desde hace un tiempo largo. Es pronto, recién van cuatro meses y monedas de gobierno, pero el radical concentra niveles de adhesión considerables, altos. Por encima de los que cosecha el propio Javier Milei en Santa Fe.

Pacificar Rosario, clave

Mantener ese nivel de adhesión no es sencillo. Más con las disputas que da la provincia, especialmente Rosario, en materia de seguridad. En lo que va de abril se contabilizan cero homicidios dolosos en el Gran Rosario, entendiendo por eso a aquellos episodios en los que una persona causa la muerte a otra haciendo uso intencional de la violencia. Nadie saca pecho ni le enrostra el dato a nadie en el Ejecutivo, no es una cifra para tirar manteca al techo, pero el dato es poderoso. También es un síntoma de que la política mejora la vida de las personas cuando conduce y ordena. Es prematuro y un error sacar conclusiones apresuradas, pero en el Ejecutivo esperan que sea el sendero continúe.

con informacion de letra p.