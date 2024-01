Dólares paralelos versión 2024: qué rango de precios proyecta el mercado para el arranque del año

El dólar blue cerró el 2023 en $1.025, con lo cual en el año registró una suba de $679 o 196,24%, con lo cual quedó por debajo de una inflación que, según estimaciones privadas, culminará en un rango de entre 210% y 220%. Sin embargo, analistas prevén una tendencia alcista de cara a las próximas semanas.

Estiman que la estabilidad que mostraron el dólar blue y financieros en diciembre podría extenderse en los primeros días de 2024 pero vislumbran mayor riesgo de presión al alza a mediados o fines de enero, momento en que empieza a caer la demanda de dinero.

Asimismo, a pesar de que tras la devaluación la brecha cambiaria entre los dólares paralelos y tipo de cambio oficial se redujo fuerte y quedó en el menor nivel de los últimos cuatro años, los analistas no vislumbran la posibilidad de una unificación cambiaria en el primer trimestre del año.

Dólares paralelos: ¿seguirá la calma durante verano?

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, aseguró que "los dólares financieros en enero deberían empezar a moverse un poco más, estacionalmente diciembre tiene un factor positivo para la demanda de pesos que se va diluyendo a partir de la segunda quincena de enero y febrero" Además, consideró que "la fuerte baja de tasas que se dispuso no contribuye para que la calma se prolongue demasiado tiempo, con lo cual puede haber algún grado de presión alcista de los dólares en enero y febrero".

El economista Federico Glustein cree que "la calma relativa se va cortar los primeros días de enero porque el blue en periodo de vacaciones y gran salida de divisas por turismo tiende a subir, lo mismo pasa con el MEP, a la vez que en el sector importador va a demandar más y va a presionar sobre los dólares financieros".

De igual mirada, el analista financiero Christian Buteler subrayó que "en enero empieza a caer la demanda de dinero, y cuanto menos demanda, hay más posibilidades de que el sobrante de pesos se vaya al dólar".

Asimismo, un análisis de la administradora de fondos GMA Capital también advirtió que "en enero y especialmente febrero, el boomerang de la demanda de pesos golpea en el sentido contrario (a diciembre) sobre los precios de la economía y la cotización de la divisa".

En ese marco, prevé que "la estacionalidad de los pesos podría colaborar para algunas semanas más de sosiego cambiario, pero con esto solo no alcanzaría cuando los datos de inflación comiencen con 2 durante varios meses y la tasa de interés real no opere en los hechos como una barrera de contención".

En sintonía, la consultora Outlier auguró que "en breve la estacionalidad va a dejar de jugar a favor para apoyar a las compras de dólares y podrían generar recuperos por el lado de la brecha".

Por su parte, la consultora LCG adjudicó la paz de los dólares libres en diciembre al "sinceramiento del dólar oficial, una mayor demanda estacional de dinero y una mejora de la oferta generada por la liquidación de exportaciones después de la corrección (cambiaria)". Y destacó que "la brecha se recortó a niveles de un dígito, la posibilidad de que se sostenga esos niveles dependerá de lo que el Gobierno haga en el futuro Una tasa de crawling del 2% cuando la inflación corre en torno al 30%, podría volver a agrandar la brecha en la medida que se perciba que una nueva corrección cambiaria estará latente".

A su vez, la consultora Ecolatina planteó que "la dinámica positiva de la brecha cambiaria muy probablemente se tope con algunos obstáculos a partir de febrero, aunque no descartamos que pueda suceder antes", y aseveró que "el llamativo nivel negativo de la tasa de interés en términos reales frente a la baja de tasas y la fuerte aceleración inflacionaria podría inducir una nueva caída en la demanda de dinero, donde los dólares financieros podrían recobrar cierto atractivo para el mercado".

Dólares paralelos: otros factores de presión

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas advirtió que habrá presiones si la alternativa BOPREAL (el bono para los importadores) no repunta y se combina con la caída estacional en la demanda de dinero de mediados/fines de enero, febrero". Es que en el mercado evaluaron que el resultado de la primera licitación que se efectuó el jueves último de la serie 1 del BOPREAL tuvo "gusto a poco", ya que solo se recibieron 34 ofertas por u$s 68 millones de un máximo de u$s de 750 millones a adjudicarse" en esa operación.

Baer también cree la decisión del BCRA de extender de 90 días a 180 días la duración del plazo fijo UVA "podría agregar tensiones" sobre los dólares paralelos.

Para Buteler, el factor principal de presión sobre los dólares paralelos será la tasa de interés real negativa. Y vaticinó: "no creo que pueda sostenerse la calma cambiaria cuando dejaron las colocaciones en pesos con tasa fuertemente negativas. Es una medida muy arriesgadas porque con la aceleración inflacionaria, el ahorrista puede retirar sus depósitos e ir a compra bienes o irse al dólar".

"A medida que vayan venciendo los depósitos a plazo fijo espero una reacción en el dólar el blue, y que esta estabilidad se termine porque el ahorrista va a ir reaccionando cuando vea que la tasa rinde 9% mensual contra una inflación va a ser de 30%", predijo. Además, cuestionó la medida sobre el plazo fijo UVA: "en medio de una aceleración inflacionaria el BCRA te limita las opciones para poder defender el poder adquisitivo de tu dinero". Y auguró una caída de esos depósitos, que venían mostrando en la última semana un repunte, porque "al ahorrista argentino no le gusta inmovilizar tanto tiempo su dinero".

El analista no espera que el BCRA suba la tasa de interés "porque el plan del gobierno es licuar los pesos, y esa es la forma, te pago poco, hay alta inflación, y cada ves esos pesos valen menos". Por otra parte, Buteler aseguró que el BCRA "está comprando unos u$s200 millones diarios en el mercado cambiario, eso es emisión monetaria, porque no es que compra divisas porque crece la economía, sino porque obliga a liquidar, y esa emisión va a tener impacto en los dólares alternativos tarde o temprano".

Por su parte, los analistas de IEB consideraron que "un factor adicional de suma importancia en el comportamiento reciente de los dólares es la confianza que el mercado parecería estar depositando en el nuevo gobierno, apoyando el camino de reordenamiento de cuentas fiscales y acumulación de reservas, especialmente con la presentación del DNU de desregulación y del proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" con numerosas reformas en todos los frentes".

En ese sentido, alertaron que "cualquier revés legislativo o judicial con el que se encuentre el gobierno podría sembrar dudas con respecto a la viabilidad y posibilidades de aplicación del programa y las medidas propuestas, sentando las bases para un recalentamiento de la plaza cambiaria y ensanchamiento de la brecha".

De igual lectura, el economista Amilcar Collante evaluó que "cuando se vaya la estacionalidad de la demanda de pesos por fin de enero, principio de febrero puede haber más tensión cambiaria", al tiempo que recalcó que "lo que ancla las expectativas es una parte de la pata del programa fiscal, y cualquier revés que tenga el gobierno en el Congreso, y que se trabe la negociación de ese plan, y haya dudas sobre la viabilidad de eso o conflicto en la calle y demás, puede terminar de repercutir en una brecha un poco más alta, y que haya más tensión en los dólares financieros".

Para Ecolatina, el rumbo cambiario en los próximos meses dependerá de "la evolución de la demanda de dinero, en donde cobrará una especial importancia el manejo de las expectativas; la dinámica de la aceleración inflacionaria; la trayectoria que adopten los dólares financieros; el resultado de las licitaciones de BOPREAL (junto con su desempeño en el mercado secundario); y el nivel de la demanda de dólares cuando comiencen a impactar los pagos por importaciones".

Dólares paralelos: ¿qué rango esperan para el inicio de 2024?Para el analista financiero Gustavo Ber, "durante enero se observaría un clima de relativa calma cambiaria, dentro del cual - tal como se evidencia en las últimas ruedas - tendría lugar un gradual y ordenado reacomodamiento de los dólares financieros y libre".

"Durante enero, y ante la expectativa de una paulatina ampliación de la brecha, los dólares financieros y libre podrían alcanzar alrededor de los $1.100, al comenzar también a anticipar la habitual menor demanda de dinero a partir de febrero y con ello un eventual menor apetito hacia el carry-trade".

Para Buteler, el piso tanto del blue como de los dólares financieros en enero es "de $1.000" pero no se animó a proyectar hasta qué valor máximo pueden llegar en el primer mes, e insistió: "A mí me preocupa lo que pase con los plazos fijos porque cuando generas un movimiento ahí, después pararlo no es sencillo". Enfatizó que "enero ya arranca con subas en peajes, prepagas, naftas, y se conocerá el dato de inflación de diciembre que se prevé en torno a 30%, con lo cual veo difícil que los dólares se queden estables".

Glustein estimó que en enero "el blue va a estar arriba de $1.000, y los financieros también cerca de $1.000 y que hacia fin de mes crucen ese barrera".

Dólar: ¿puede haber unificación cambiaria en el primer trimestre?

Tras la devaluación, la brecha cambiaria cayó fuerte. En el caso del dólar blue se la brecha con el dólar mayorista oficial se ubica en 26,7%, en tanto que la del CCL se redujo de 150% que llegó a estar en la previa al salto devaluatorio, a 20,3% el viernes último, aunque llegó a estar durante la semana en casi 10%. Sin embargo, los analistas no ven factible una unificación cambiaria en el corto plazo

Repetto alegó que "no creo que haya margen para una unificación cambiaria porque independientemente de los anuncios, las restricciones cambiarias normativas tanto para quienes quieran acceder al MULC como para quienes quieran comprar directamente dólar financiero son de las más feroces que dejó Massa, no se han quitado muchísimas restricciones".

"Me parece que estamos muy lejos de unificar. La demanda de dólares financieros está totalmente obstruida y la oferta está empujada por este esquema del dólar exportador 80-20 que no sabemos hasta cuándo durará porque el BCRA hoy acumula dólares porque no le da un dólar al importador pero eso cuando se termine tampoco vas a tener poder tener esa oferta sobre los dólares financieros porque el BCRA necesita acumular reservas de manera urgente. El mercado cambiario está lejos de estar normalizado", juzgó.

En sintonía, Buteler sostuvo que "sin recomponer reservas veo difícil la liberación del tipo de cambio, no veo que se pueda avanzar en la unificación cambiaria, en estos primeros meses aún vas a tener mucha inestabilidad, inflación alta, con suerte si las cosas salen bien podría ser en el segundo semestre".

Para Ber, "la unificación cambiaria, de concertarse avances significativos hacia un plan de estabilización integral y en las reformas impulsadas - con respaldo parlamentario y tolerancia social - que sigan mejorando las expectativas de los inversores, podría esperarse recién para abril de la mano de la cosecha gruesa y posiblemente financiamiento externo".

Por su parte, Ecolatina señaló "si bien la convergencia de los dólares financieros con el dólar oficial juega a favor de la unificación cambiaria, esto no implica que en caso de que se levanten las restricciones vigentes aquel sería el nivel para el tipo de cambio único y libre. "Pese a que ambos mercados casi se igualaron en precio, aún faltan desregular las cantidades, donde el stock de pesos atrapados en el CEPO seguramente presione al alza".

* Para www.iprofesional.com