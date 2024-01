Uno de los detenidos por el crimen de Tomás Tello intentó suicidarse en las duchas del penal de Dolores

Gonzalo Federico Brandon, uno de los diez detenidos por el homicidio de Tomás Tello en Santa Teresita, intentó quitarse la vida ayer jueves en el penal de Dolores, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Brandon, señalado como coautor del hecho en la imputación del fiscal Pablo Gamaleri, y que se negó a declarar esta semana tal como el resto de los imputados, fue descubierto por el personal penitenciario mientras trataba de ahorcarse en el sector de duchas de la cárcel, donde se encuentra detenido bajo aislamiento junto a la mayoría de los acusados del caso.



ras ser frenado, recibió asistencia de especialistas psiquiátricos del Servicio Penitenciario Bonaerense y fue trasladado a la Unidad N°34, el penal psiquiátrico de Melchor Romero. Sufrió lesiones menores en el intento de suicidio, pero se encuentra fuera de peligro.

Samanta, la madre de la víctima del crimen, que cursa un avanzado embarazo, adelantó el hecho en una entrevista televisiva. “Me enteré porque justo vino la abuela de Tomás a verme al negocio y en ese momento le sonó el teléfono y la prima de Tomás le dice que uno se había ahorcado”, aseguró.

De inmediato se puso en contacto con el servicio penitenciario donde trabaja una amiga “y me dijo que no, que lo había intentado pero no lo había logrado”, confirmó.

Brandon cuenta con un amplio historial penal. En sus antecedentes, se destacan ocho causas en su haber y hasta una condena ya cumplida. Dos de ellas fueron por tenencia de estupefacientes, que ya fueron archivadas, mientras que otra por averiguación de ilícito fue desestimada.

Además, fue sobreseído en una causa en la que se lo acusaba de homicidio criminis causa. Las otras cuatro fueron iniciadas por encubrimiento agravado por ánimo de lucro, robo con escalamiento, hurto y hurto agravado. Por esta última, fue condenado a un año de prisión condicional el 14 de julio de 2021.

Por lo pronto, la investigación contra Brandon y los otros nueve acusados -dos de ellos menores de edad-, avanza con pasos claves. La Justicia de Dolores dictó ayer la prisión preventiva por 45 días para los dos menores detenidos. Uno de ellos pidió declarar: además de dar intentar desligarse del crimen, reconoció en las imágenes del ataque al principal acusado, Damián Kopelian y a su padre, informaron fuentes judiciales a Télam.

Por otra parte, se dispuso para el próximo lunes la realización de una rueda de reconocimiento de la que participarán ambos menores de edad.

Fuente: Infobae