El Diario La Opinión de Rafaela de a poco le dice adiós a la edición de papel

Con un comunicado, el tradicional diario de Rafaela le dice de a poco adiós a la edición de papel, lo que genera no poca preocupación en los empleados del medio. Seguramente más que la coyuntura nacional, son las malas administraciones y acostumbrados a la pauta oficial, sumado a una "extraña" maniobra comercial de hace unos años, responsables de esta situación que se veía venir y que inexorablemente desencadenará en el cierre total de la edición de papel por más que la empresa quiere en este momento amortiguar el impacto de un final esperado.

EL COMUNICADO

Ante el complejo escenario que atraviesa la economía de la Argentina, que se ha tornado más complicado aún después de la brusca devaluación dispuesta por el Gobierno nacional a mediados de diciembre, Diario LA OPINIÓN debió tomar una decisión que no ha sido fácil: restringir en forma temporal la impresión de la edición papel.

Precisamente, por el impacto de la devaluación, se han disparado los costos de los insumos que el Diario utiliza para la impresión. Prácticamente se han triplicado los precios de las chapas y de otros productos, lo que hace insostenible mantener el actual sistema de acompañarlos prácticamente todos los días del año.

Además, ustedes, nuestros auspiciantes y lectores, también acusan recibo de la crisis, ya que cayeron tanto la inversión en publicidad del sector privado como la pauta oficial de los distintos niveles de gobiernos, donde se registraron cambios de color político. De esta manera, los ingresos del Diario se han resentido significativamente.

Ante la imposibilidad de sostener la impresión tal cual se realiza en la actualidad, la Empresa ha decidido disminuir la frecuencia de salida de la edición papel desde la próxima semana. Así, LA OPINIÓN se imprimirá los días Domingo, Martes, Jueves y Sábado.

En una coyuntura adversa, la empresa editora analizó distintas opciones para reducir costos que permitan continuar con los ejemplares en la calle. Y se inclinó por reducir los días de impresión porque permitirá superar la coyuntura crítica dada por los mayores costos y los menores ingresos, con la esperanza de recuperar la "normalidad" lo más pronto posible.

De todos modos, más allá de la reducción de los días de impresión, LA OPINIÓN continuará generando contenidos para la edición digital, que todos nuestros lectores aprovechan cada día al ingresar a https://diariolaopinion.com.ar/ y en nuestras redes sociales. Estamos muy felices de la cantidad de visitas que recibimos tanto en la web como en Instagram, entre otras alternativas que ponemos a su disposición. Y estamos decididos a seguir creciendo y mejorando con todo nuestro equipo, y claro, junto a ustedes.

Por tanto, mañana lunes no estaremos en la calle, ni el miércoles ni el viernes. Estamos convencidos de que se trata de una medida coyuntural. No es la primera crisis que el Diario atraviesa en más de 102 años de vida.