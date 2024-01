El Procurador de la Corte fue recibido por el Presidente del Concejo Lisandro Mársico

El Procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia Dr. Jorge Alberto Barraguirre, conjuntamente con el Fiscal de Cámaras de la 5ta. Circunscripción Judicial, Dr. Carlos Stegmayer se reunieron en el Concejo Municipal con su Presidente Dr. Lisandro Mársico y la Concejala Valeria Soltermam autora de la iniciativa, en virtud de la Resolución Nº2684, aprobada el 10 de agosto de 2023 por el órgano legislativo local, donde se solicita al Poder Judicial llevar a cabo de manera urgente los procedimientos legales pertinentes a los fines de cubrir en la Defensoría del Distrito Judicial Nº 5 la demanda de Defensores Generales, según la cantidad de población del área de competencia, debido a que esta posee un solo cargo de Defensor General que hoy se encuentra siendo subrogado por la Dra. Mónica Beatriz Caminos; la situación data del año 2018 cuando fue suprimida una de las Defensorías Generales que históricamente funcionaba en esa jurisdicción.

Cabe mencionar la importancia que cumple un Defensor General, en virtud de representar, de manera gratuita, a personas que requieran su acompañamiento y no posean recursos económicos, en temas como tenencias, regímenes de visitas, cuotas alimentarias, divorcios, adopciones, entre otras.

“Actualmente existe un solo cargo con competencia civil y de familia con posibilidad de participación ciudadana de manera gratuita para personas que requieran su acompañamiento y no poseen recursos económicos. La situación, genera demoras que hacen necesario agilizar los procesos de designación de magistrados defensores, magistrados y/o autoridades competentes. Lo cual, sin dudas, mejorará el funcionamiento de la justicia, siendo indispensable para optimar los derechos”, manifestó la concejala Soltermam.

“Ante esta solicitud por parte del Concejo Municipal, el Dr. Jorge Barraguirre fue quien tuvo la deferencia de generar una reunión, a los fines de explicar los motivos por los cuales resulta de difícil cumplimiento la creación de otra defensoría debido a las urgencias que existen en otras ciudades en relación a este tema, además observa que no se advierten desequilibrios funcionales que justifiquen el pedido, pero sí se comprometió a gestionar la incorporación de recursos humanos a la Defensoría existente, mejorar su rendimiento y proporcionar recursos materiales que permitan asegurar a todas las personas que acuden a la dependencia un servicio de justicia y asesoramiento de calidad, con la máxima eficacia posible” informó el titular del órgano legislativo Lisandro Mársico.

“El Dr. Barraguierre observó con agrado la preocupación del Concejo Municipal, informándonos sobre cómo se asignan los recursos humanos y profesionales para cada circunscripción, sobre todo en relación a la cantidad de carga de trabajo histórica por cada región, cantidad de audiencias y demandas. En ese sentido, si hubiese que reasignar recursos (como una Defensoría Civil), probablemente Rosario sería la prioridad” sostuvo Soltermam.

El presidente y vicepresidenta 1ª del Concejo Municipal, Mársico y Soltermam respectivamente, se mostraron ampliamente complacidos por el encuentro en general, pero también por la respuesta en particular, que redundará en un mejor acceso a la Justicia por parte de los grupos más vulnerables de la sociedad, niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de violencias, personas con discapacidad y disidencias.