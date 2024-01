José Luis Espert tras el cruce con diputados del kirchnerismo y la izquierda: «¡Parecen adolescentes!»

José Luis Espert, diputado de Juntos por el Cambio, manifestó que tanto los diputados del Frente de Izquierda como del kirchnerismo se comportaron como adolescentes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. En ese sentido, Espert dijo que hay políticos maleducados que no respetan a sus pares y que solo se dedican a amenazar.

«Trato de administrar el tiempo de mas de 100 diputados y a todos se les da la palabra, pero hay gente del kirchnerismo y la izquierda que no respetan a sus pares, hablan de cualquier cosa, quieren excederse del tiempo, parecen adolescentes», disparó el actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados en una entrevista para Radio Continental.

«¡Cómo se ha destruido la educación y los buenos modales! No puede ser que un exjefe de Gabinete nacional y excanciller como Santiago Cafiero se levante de su banque y me amenace con sacarme el micrófono, son cosas de mala educación», sentenció el economista liberal enojado por la actitud de la oposición que solo buscaba pelea y no hacia preguntas concretas sobre la mega ley.

«Cuadno la gente ve un político que hace eso de Cafiero es como cuando un chiquito ve a su padre robar a mano armada… es una cosa muy fea. El proceso de sanción de una ley tarda un montón y se trabaja muchas horas, por eso debe haber respeto. Las sesiones de debate vienen más adelantes, ahora son sesiones de preguntas informativas», insistió el dirigente político de 62 años.

«Tuve que cortar el micrófono varias veces y es vergonzoso tener que hacerlo ante diputados que supuestamente están ahí para defender las reglas de la Constitución y las leyes en general. Argentina tiene que hacer cosas que no está acostumbrada a hacer, pero que los países donde la gente vive bien lo hacen sin dudar como el aire que se respira», indicó el fundador del partido Avanza Libertad.

La misión de Espert

«Yo soy partidario del sentido común. En el mundo hay casi 200 países y en 150 viven bien no como nosotros que tenemos impuestos, tarifazos, precios que vuelan, el dólar que salta y demás. En la reforma económica se va a discutir bastante. En los países normales hay un IVA, un impuesto a los ingresos altos y un impuesto al patrimonio, pero no hay ingresos brutos, impuesto al cheque, regímenes de retenciones y demás. En la Argentina hay 165 impuestos y en lo fiscal es un infierno, hay que terminarlo ya, pero antes, hay que eliminar la inflación», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com