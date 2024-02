Patricia Bullrich anticipó que se viene un rediseño político del Gobierno, con más participación del PRO

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que “se viene un nuevo rediseño político” en el gobierno de Javier Milei tras el frustrado debate de la “Ley Ómnibus” en la Cámara de Diputados, y ratificó que “se viene” una coalición política entre el PRO y La Libertad Avanza. La definición ocurrió en simultáneo a las rumores crecientes de reemplazos de funcionarios que responden a gobernadores aliados que votaron en contra ese proyecto clave impulsado por el presidente.

“Se viene un nuevo rediseño político”, dijo la funcionaria al ser consultada sobre la posibilidad de que el presidente Javier Milei avance en la integración de una coalición entre el PRO y LLA. “La idea es la que tiene que regir y no las estructuras políticas. Estamos caminando juntos”, expresó Bullrich, pero pidió no apurar definiciones porque todavía “es un tema a debatir”.

“Yo empujo para ese lado, sin duda, para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio”, explicó. Y resaltó el Gobierno “tiene que alinearse políticamente, todos tienen que defender una causa y jugarse por la causa”.

Asimismo, la ex presidenta del PRO señaló que todavía “hay muchos nombramientos que faltan” designar en el Gobierno nacional y aseguró que es necesario “avanzar territorialmente sobre espacios que están dominados por gente que intentan destruir al gobierno desde dentro”.

“Hubo mucho tiempo en el que se trabajó sobre la ley y quizás se puso la prioridad ahí, pero creo que hay una conciencia clara de que es necesario avanzar territorialmente sobre todos aquellos espacios que están dominados por gente que no sólo es contraria, sino que desde las mismas instituciones hablan contra el Gobierno e intentan destruir al Gobierno desde adentro”, acusó la ministra.

Sobre la postura en el Congreso de los diputados que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, Bullrich dijo en una entrevista con LN+ que deben tomar una decisión con respecto a “con quién están”.

“Los funcionarios que responden al gobernador de Córdoba o que son parte del proyecto de Córdoba, si están con el Gobierno tienen que estar con el gobierno. Si no, tiene que estar al lado del gobernador de Córdoba. No pueden ser oposición y oficialismo al mismo tiempo”, subrayó la ministra, para quien Llaryora “no es un enemigo, es una persona que se comprometió a votar determinados cambios y no los votó”.

“No se puede estar en la misa y en la procesión”, dijo saliendo al cruce del director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Osvaldo Giordano, por el voto negativo de su esposa, Alejandra Torres, a incisos de la ley Bases. También apuntó contra la diputada y excandidata a gobernadora bonaerense por LLA, Carolina Píparo: “Votó en contra de un artículo, hay que alinear a la gente”, expresó.

En ese marco, destacó que dentro del PRO se “alinearon todos y del primero al último votaron a favor de la ley” y agregó: “Nos alineamos, además del trabajo enorme de Cristian Ritondo, votamos un cambio”.

Bullrich apuntó también contra el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli: “Es importante que la gente que esté en el gobierno esté alineada con el mismo. No sé si Scioli está alineado. Hace muchos años que viene practicando una idea muy diferente”, cuestionó.

“El Gobierno hoy tiene que alinearse políticamente. Esto no es un tema de amigos. Es un tema de que toda la gente tiene que defender una causa y jugarse por la causa”, aseveró. Por otro lado, Bullrich indicó que “está en debate” la presidencia del PRO y dijo que “hay que discutirlo entre todos” sus integrantes. “Yo estoy en el Gobierno y eso me da demasiada responsabilidad como para poder ocupar otro lugar. Lo primero que hay que discutir es donde está el PRO”, concluyó.

Con información de www.infobae.com