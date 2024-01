Milei cruzó a Quintela: “Si gasta plata contratando a Lali Espósito y no le paga a la policía, no es problema nuestro”

Este domingo, el presidente de la Nación, Javier Milei, salió al cruce de las declaraciones del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, quien anunció que envió un proyecto de ley para emitir una moneda propia. El mandatario nacional entiende que “está bien que lo hagan, si quieren” pero “va a tener inflación en las cuasimonedas, no en pesos”.

“La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, aseguró el Jefe de Estado en comunicación con Radio Mitre.

En ese sentido, agregó: “Está bien que lo hagan si quieren. El propio mercado va a determinar qué valor le asigna a sus respectivos gobernadores cuando quieran aceptar o no los billetes que ellos emiten. Va a tener inflación en las cuasimonedas, pero no en pesos”.

“Si la gente usa la cuasimoneda para ir al súper, por ejemplo. Aquellos que reciban los pagos en las cuasimonedas de gobernadores irresponsables, claramente van a ver una pérdida de sus ingresos”, aclaró el economista libertario.

Cabe mencionar que en las últimas horas, Quintela -en declaraciones a Radio 10- explicó que esa divisa funcionaría como lo hacía en el pasado, con una parte en efectivo y otra en bono. “Esos bonos los recibe la provincia para el pago de servicios, impuestos y casas. También los reciben los intendentes. El banco los cambia en 48 horas”, sostuvo Quintela.

Sobre este tema, el presidente de la Nación intentó ser más claro en la respuesta y revelar el alcance que tendría para los ciudadanos la medida. “Es decir, lo que no les saca vía ajuste presupuestario se los va a sacar vía inflación en la cuasimoneda. Entonces la gente se va a dar cuenta cómo están siendo estafados por los distintos gobernadores que apliquen ese tipo de medidas”.

“Yo podría hacer que la factura de luz fuera cero. Pero no cuesta cero. Hay un costo, alguien lo tiene que pagar. Entonces lo vas a pagar con impuesto. Si no se quiere pagar impuesto, entonces se paga con emisión monetaria. O sea que genera inflación. Es decir, que en el fondo lo pagas, pero lo pagas con el impuesto inflacionario”, explicó Javier Milei.

Milei pidió al Congreso la aprobación del DNU y la ley ómnibus

El presidente de la Nación, además, solicitó al Congreso de la Nación que apruebe el DNU de desregulación económica y la ley ómnibus, al advertir que “el déficit cero no es negociable” y que, si no se avanza con esa última norma, “el ajuste que habrá que hacer será mayor”.

“Cuantas mayores dilaciones y tonterías se hagan desde la política, el mercado te pasa la factura. Nosotros entendemos que el origen de todos los males es el Estado, y los políticos generando déficit fiscal. Por lo tanto, el déficit cero no se negocia. Y si nosotros nos encontramos en un contexto más adverso, ya sea porque tiene que caer más la actividad, o porque baja menos la tasa de interés, o tuviéramos un menor acceso a los mercados de capitales, eso haría que la economía tuviera menos recursos. Por ende, como no se negocia el déficit cero, el ajuste que habría que hacer sería mayor”, manifestó el líder de La Libertad Avanza.

Al tiempo que destacó como un “logro enorme” que el índice de inflación de diciembre último haya sido de 25%. Lo atribuyó a un “plan de estabilización hiperortodoxo que consiste en un fuerte ajuste fiscal para que no haya más necesidad de emisión para financiar al fisco, un proceso de saneamiento del Banco Central, que está en curso, y un sinceramiento en el mercado de cambios”.

También señaló que con la ley ómnibus “se hizo mucho más que en muchísimos años de lo que lleva esta democracia, y todo en favor de las ideas de la libertad y el bienestar individual”.

Con información de www.infobae.com