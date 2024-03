Gisela Scaglia le pone picante a la reunión del Consejo Directivo y arde el PRO Santa Fe

Horas antes de la reunión del Consejo Directivo del PRO de Santa Fe, el equipo de la vicegobernadora Gisela Scaglia se lanzó a sumar firmas a un comunicado en apoyo a su candidatura para conducir el partido. En el sector de Federico Angelini hay enojo: hablan de "apriete" a funcionarios.

La titular del Senado está en Francia. Desde allí participará de la reunión del Consejo Directivo del PRO, prevista para última hora de este miércoles. Como adelantó Letra P, en ese encuentro el sector de Federico Angelini pedirá apurar los tiempos de la interna. En una movida que suena a respuesta, el equipo de la vicegobernadora comenzó a sumar firmas a un comunicado en el que lanzan formalmente la candidatura de Scaglia a la presidencia del partido.



En el angelinismo la novedad causó bronca. No por el comunicado en sí, sino porque sostienen que la vicegobernadora llamó a funcionarios provinciales macristas para pedirles el apoyo. “Es casi un apriete con el trabajo, si no firmás quedás marcado”, se quejan. Sin embargo, la convocatoria no es solo a funcionarios: cerca de Scaglia se ufanaban de haber juntado 350 firmas en pocas horas “y sin militancia”.



El contenido del comunicado de Gisela Scaglia

La nota que empezó a rebotar por todos los celulares del macrismo santafesino se titula “El cambio es inevitable” y anuncia que los firmantes acompañarán a Scaglia en la interna “en el marco de un cambio real, duradero y de un nuevo proceso de conducción que nos permita ganar protagonismo, fortalecer proyectos locales y obtener una mejor proyección y resultados”.

“Actualmente nos encontramos consolidando un desarrollo territorial sólido y coherente con nuestros valores y principios originales, y entendemos que el contexto nacional y los resultados electorales indiscutidos a nivel provincial, establecen el marco ideal para que desde el PRO podamos aportar lo mejor de nosotros para salir adelante”, profundiza el texto, que termina haciendo un llamamiento a “dirigentes y afiliados” a sumarse a la movida.

Entre las firmas estaban las diputadas del PRO en Santa Fe Astrid Hummel y Fernanda Castellani y la diputada nacional Germana Figueroa Casas.

con informacion de letra p.