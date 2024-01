FIFA The Best: Erling Haaland es favorito por encima de Lionel Messi y Kylian Mbappé

Lionel Messi va por su tercer premio FIFA The Best (la Pulga, con Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo, es el máximo galardonado), este lunes 15 de enero en Londres. Sin embargo, los medios europeos lo dan como principal favorito a Erling Haaland, quien junto a Kylian Mbappé son los otros dos integrantes de la terna final de la categoría Mejor Jugador.

Es que el noruego fue campeón de la UEFA Champions League, Premier League y FA Cup con el Manchester City. Además, en el plano personal, se llevó la Bota de Oro europea, la Bota de Oro de la Premier League y el doblete de los títulos de Mejor Jugador y Mejor Jugador Joven del certamen de la primera división de Inglaterra.

Por eso, Erling Haaland se perfila para ganar el FIFA The Best Awards este lunes (sería el primero en su carrera), por encima, no solo de Lionel Messi, sino también, incluso, de Kylian Mbappé. Es que tanto el capitán de la Selección Argentina como el delantero francés apenas presentan el título de la Ligue 1 con el París Saint-Germain.

Por otro lado, vale remarcar que otros grandes jugadores quedaron fuera de lo que fue la nomina definitiva, tales son los casos de Julián Álvarez, Marcelo Brozovic (Croacia), Kevin De Bruyne (Bélgica), Ilkaay Gundogan (Alemania), Rodrigo Hernández (España), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia), Victor Osimhen (Nigeria), Declan Rice (Inglaterra) y Bernardo Silva (Portugal).

Fuente: bolavip