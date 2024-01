Un integrante del bloque de Pichetto aseguró que votarán en contra del DNU de Javier Milei

Pasan los días y cada vez falta menos para que el Congreso defina qué va a hacer con el DNU de desregulación económica firmado por Javier Milei en acuerdo de ministros. Y gran parte de la expectativa está puesta en la actitud que tomará el bloque Hacemos Coalición Federal, que tiene como líder a Miguel Ángel Pichetto, que todavía no se manifestó. Sin embargo, un integrante de ese espacio afirmó que lo rechazarán.

Se trata de Juan Brugge, diputado nacional por Córdoba, que en una entrevista aseguró que el espacio no acompañará la iniciativa. "Entendemos que el DNU, como está planteada la ley, se revisa por el sí o por el no, con lo cual no hay posibilidad de abrirlo. La impresión mayoritaria del bloque es el rechazo", aseguró.

Durante una entrevista en Radio 10, el diputado del bloque conformado antes del inicio del periodo de sesiones extraordinarias sostuvo que "tenemos que poner claro sobre oscuro y ver cuál es realmente la emergencia económica y qué herramientas necesita el gobierno para encararla".

Por el contrario, "todo lo que esté afuera de eso va a sesiones ordinarias y discutiremos lo que haya que discutir".

"Como constitucionalista, en mi caso, entiendo que podría hacerse una interpretación constitucional y abrirlo, que se podría para analizar las cosas que realmente son de urgencia y el resto dejarlo para las sesiones ordinarias", dijo respecto de la posibilidad de revisar el decreto de necesidad y urgencia 70/2023.

El diputado señaló que se trata de iniciativas que están repletas de errores jurídicos. "No he participado en hacer preguntas a los ministros porque veía una inconsistencia absoluta del manejo de la propuesta, como que no era de ellos, con errores técnicos, errores de técnica legislativa o con leyes viejas", señaló.

Opinó que "son cosas que son muy desprolijas y que nos llevan a pensar que acá hubo gente que tuvo que defender cosas que no habían escrito".

El diputado señaló que "hace más de 12 días venimos escuchando a los sectores" y que "todos nos manifiestan sus preocupaciones, con informes técnicos y mucha documentación para avalar temáticas tan diversas".

La postura de Pichetto

"Hay mucho declaracionismo en el Gobierno y esto requiere que el Gobierno gobierne con el Congreso. Gobernar en contra del Congreso es un camino equivocado. Si se logran encontrar estos espacios comunes, esta visión del cambio necesario, de algunos temas que indudablemente el país está necesitando para construir un capitalismo moderno e inteligente, el Gobierno tendrá respuestas, apoyo y eso es lo que estamos trabajando junto con el bloque radical también, con el que tenemos un muy buen diálogo (como Rodrigo de Loredo)", dijo Pichetto en una reciente entrevista en Modo Fontevecchia.

Sin dar una respuesta concreta sobre el sentido del voto, el diputado señaló: "Nos anima el espíritu colaborativo. Ahora, no cualquier cosa, como cuestiones que aparecen como caprichos menores o temas que aparecen como dirigidos a determinados sectores de la economía. Para eso se necesitan leyes especiales y armar una agenda parlamentaria a partir del 1 de marzo".

Con información de www.perfil.com