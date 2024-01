Fabián Bastia: "Diálogo para buscar consensos, pero no con debates eternos"

Fabián Bastia es el ministro de Gobierno y Gestión Pública, encargado de gran parte de la negociación con las cámaras legislativas y un actor principal en las primeras semanas del nuevo gobierno provincial. Valora el proceso llevado adelante para cumplir el compromiso de Maximiliano Pullaro en la campaña electoral. En diálogo con El Litoral llama a discutir todos los temas de cara a la sociedad, incluso la paritaria de los distintos sectores estatales.

- Una relación madura entre Ejecutivo y Legislatura en el primer mes de la nueva gestión les ha permitido tener sancionadas 17 leyes, algunas casi por unanimidad. Lo comparo con Nación donde no hay aún ninguna norma dictada por el Congreso.

- En este mes, nuestro gobierno se caracterizó por haber cumplido con el contrato electoral en lo que fueron los tres ejes centrales de nuestro campaña: seguridad y justicia; educación; y producción y trabajo. Cuando hablábamos de seguridad y justicia dijimos que íbamos a enviar un paquete de leyes, entre otras vinculadas al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Para lograr la concreción de estos proyectos dijimos que íbamos a usar el diálogo y el consenso, pero con plazos, porque entendemos que no se puede estar en un debate eterno. Sí dialogar, sí buscar consensos. La sociedad demanda cambios, nos votó para llevar adelante cambios, para que vayamos fuertemente, en el caso de seguridad y justicia contra el delito, que recuperemos la paz, que la libertad de las personas sea garantizada, que la calle sea ese lugar donde las personas de bien se puedan movilizar, desempeñar y transitar libremente y no vivir un estado de temor. Hoy la inseguridad no es una sensación, es un dato de la realidad, paraliza a las personas. Desde el primer día comenzamos los diálogos con todos los partidos y los representantes políticos de nuestro frente Unidos de ambas cámaras. También tuvimos diálogo con todos los partidos de la oposición de ambas cámaras. Fuimos escuchando tanto la propuesta que podrían hacer los legisladores de nuestro espacio político como los de otros espacios, por eso se logró que la mayoría de las leyes en la Cámara de Senadores salieran por unanimidad y en Cámara de Diputados hubo proyectos con 47 votos, con 46, etc y en algún caso con menos votos pero tampoco tuvo votos en contra en cantidad, porque hubo abstenciones, pero no es que hubieron propuestas alternativas o votaciones equilibradas. Esto le da una gran legitimidad al proceso de cambio que llevamos adelante. Demuestra que la relación con el Poder Legislativo es muy buena; Unidos es un equipo donde hay distintas funciones, distintos roles. Estamos en el Ejecutivo y tenemos nuestras dos mayorías en las cámaras pero somos un equipo.

Estoy convencido que todas las leyes que salieron de los mensajes que manda el Ejecutivo son extraordinariamente buenas, son resultado de muchísimo tiempo de trabajo y de diálogo, con aportes enriquecedores. Para mí, la reforma del MPA es una ley extraordinaria.

- Esa es la ley que en Diputados votó sólo el oficialismo y dejaron para más adelante otros aspectos del mensaje

- La ley sancionada es la médula de lo que se pretendía. El 98% del proyecto está en la ley ya promulgada. Cambió el MPA. No es un proyecto de acción como pueden ser las leyes de emergencias que permiten tomar decisiones, acciones administrativas vinculado a plazos de contrataciones, etc. Acá es el cambio de paradigma. Cambia totalmente el MPA, porque le da gran poder al fiscal general que antes no lo tenía. La Junta de Fiscales -los cinco regionales- pasó a ser un órgano asesor, no vinculante. El fiscal general ahora concentra el poder, puede reasignar recursos, puede cambiar el secretario general, el administrador, puede abocarse a distintas investigaciones, para determina tipología de delito puede crear unidades de investigación; va a tener fiscales directamente para trabajar sobre distintas investigaciones. Será central la política desde la fiscalía general en el combate al narcomenudeo. Debemos mirar el conjunto de leyes sancionadas, cómo se interrelacionan entre sí.

- La reforma al MPA es fruto de la experiencia del funcionamiento del instituto en estos primeros diez años. La Defensa está cuestionando que la coartan, que la dejan en inferioridad de condiciones

- No se coarta nada. Esta ley del MPA obedece a que el modelo adversarial, muy virtuoso, que se inició de cero, fue teniendo un proceso de aplicación que demostrando muchísimas virtudes y algunos defectos que generaban inconvenientes, uno es la forma de organización en la construcción del poder dentro del MPA el que estaba muy atomizado. El fiscal general era una figura casi protocolar; los regionales concentraban poder importante, y los fiscales tenían una gran capacidad de acción, muchas veces sin tener vinculaciones unos con otro y sin compartir la información. Hemos visto el problema que se suscitó en Rosario, una regional que está en crisis. Lo hemos visto en la Legislatura donde llegó el tema a instancias de la Auditoría General de Gestión. En agosto se cumplirán cuatro años de que el fiscal regional Serjal fue detenido. Estuvimos dos años y medio con una fiscal regional interina que luego gana el concurso y se desató una crisis donde distintas unidades de trabajo investigaban a la misma banda delictiva, unos por homicidio, otro por balacera, por amenaza, otro por lavado y no compartían información. Las disputas entre fiscales fueron públicas y notorias. La concentración del poder en el fiscal general será un ordenador de la persecución del delito y de la política criminal que se va a llevar adelante desde el Estado. Por eso agradezco a todos los legisladores la tarea y lo hicimos exponiendo esta satisfacción ante la sociedad.

- También hubo leyes de emergencia abarcando cuatro áreas del Estado

- Hídrica y Ambiental; Social, Salud y Educativa. Son áreas importantes de la administración del Estado. En el envío de los proyectos está el trabajo de los equipos, la idea de gobierno que lleva adelante desde el primer día nuestro gobernador. Sabíamos que tenemos que enfrentar una etapa de fenómeno Niño y nos fuimos preparando, conocíamos de debilidad del Estado en equipamiento, en herramientas para tratar la falta de inversión, lo que significa afrontar situaciones críticas. Así tenemos los instrumentos para afrontar lluvias, tormentas que vienen sacudiendo a la provincia. Esa planificación es tomar todo con responsabilidad, con planificación nos encuentra desde otro lugar.

Por la emergencia social nos permitió salir al cruce de las graves situaciones sociales que tenemos, que van a ir en aumento en los próximos meses. En educación y salud lo mismo porque en los procesos de tanta dificultad económica y con tantos problemas de crédito y con tanta inflación a veces es imposible sostener presupuestos. Es facilitar modelos de contratación excepcionales; con rendición de cuentas de los gastos; nuestro gobierno es y va a ser transparente y a la altura de nuestras convicciones éticas. Nuestro gobernador dijo "somos Illia" cuando definió quiénes somos y cómo vamos a gobernar.

También se trabajó con Legislatura una norma para que municipios y comunas tuvieran fondos pendientes de cobrar de varios ejercicios anteriores, que se los estaban esfumando con la inflación y permitirles el uso para gastos corrientes. Otro tema fue la finalización del tratamiento en la Legislatura del endeudamiento de corto plazo; el crédito con la Agencia Francesa para el Desarrollo.

- ¿Qué viene en las próximas semanas?

- Quedan proyectos en una secuencia de tratamiento, una lógica en ese sistema jurídico encadenado. La reforma de la Ley 10.160 que tiene que ver con los fueros de familia, de daños y sobre el fuero civil y comercial. Es una reforma sobre la que muchos actores están de acuerdo porque va a permitir una mayor agilidad y eficiencia en el uso de los recursos. Siempre dijimos que había que valorar la palabra eficiencia. Vinimos a hacer un uso muy eficiente de los recursos del Estado en todas las áreas. En ese proyecto, vamos a eficientar y vamos a dar mejor resultado en la justicia.

Resta tratar la reforma del Código Procesal Penal que estamos muy bien encaminados con el diálogo que se lleva adelante con los legisladores; la ley de juicio por jurados, un proyecto que la Legislatura conoce y que es cuestión de detalles; la reforma al Servicio Público de la Defensa Penal que obedece a un cambio que tiene que ver con organismo. A la Defensa nos la vamos a vulnerar porque es un derecho constitucional, hace el sistema adversarial. Estamos debatiendo en qué forma el Estado invierte sus recursos y de cuál es la manera más eficiente para llegar al mismo resultado. También resta la futura ley de Innovación Pública vinculada al manejo de datos, al manejo de información de todos los recursos que tiene el Estado para ser más ágil, más rápido. Nos encontramos muchas veces con muchísima información que no tiene trazabilidad que puede ser compartida por distintos organismos del Estado, que le dé mayor velocidad, que los expedientes se pueden llevar adelante de una manera mucho más rápida. Se trata de un sinnúmero de reformas que tenemos que hacer para la administración del Estado para que sea cada vez más cercano, más próximo que permita sobre todo ganar tiempo. Esta ley de innovación promueve y busca llevar adelante muchísimos cambios en beneficio de los ciudadanos, hacérsela fácil a cada uno de los ciudadanos.

Lo mismo pasa con los municipios y comunas. Allí viven santafesinos que pudieron haber votado a un candidato a nivel local, a otro departamental, a otro para diputado, a otro para concejal y a otro para gobernador. Tenemos que hacer cambios en la vida de la gente. La seguridad no es para los que te votaron, es para todos; lo mismo la educación, la salud pública, etc. Todo en beneficio de las personas, del ser humano, no tiene que ver con una distinción partidaria. Esto es un grave error y la gente se da cuenta; está cansada de las peleas; de los debates vacíos, huecos, ya está cansada de la agresión; de la falta de respeto. Debemos actuar de manera coherente para que la ciudadanía pueda tomar nuestros actos como ejemplo, puedan decir se pueden imitar, no solamente cuestionar. Se escuchan grandes críticas sobre la dirigencia política y para cambiar esas grandes críticas hay que hacer cosas distintas. La ciudadanía debe ver en nosotros que nuestros hechos coinciden con lo que decimos. Estamos conformes y contentos con el desempeño de nuestro gobierno. Maxiliano Pullaro, nuestro líder, nuestro conductor lo hace de una manera muy sana, muy democrática, pero sobre todo cumpliendo con la palabra empeñada. Habrá resultados que llegarán más rápido y otro que llegarán más lentos; muchas veces tendremos que decir que no se puede, pero le vamos a decir la verdad a la gente no podemos por esto por esto por esto.

Para todos

Bastia insistió mucho en dejar en claro que habrá gobierno para todos. "Estamos gobernando para los santafesinos. A Maximiliano Pullaro lo votó el 58,5% de los santafesinos. Es muchísimo, pero tenemos que gobernar para todos. Tenemos mayoría en ambas cámaras, sin embargo, buscamos el diálogo con los que piensan de otra manera y escuchamos el aporte. El diálogo tiene tiempos, no podemos retardar el proceso político o retardando los cambios por tiempos que van más allá de lo razonable y que se devoren parte de una gestión. Los diálogos y los consensos se debe dar, se deben buscar y se logran".

Con informacion de El Litoral.