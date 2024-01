Pullaro se reúne con Bullrich por los operativos conjuntos contra el narco

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, será recibido este viernes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para evaluar el desarrollo del primer mes de trabajo conjunto entre fuerzas provinciales y federales en el abordaje del narcotráfico. El encuentro se dará con el contexto particular que resulta de las reiteradas amenazas que viene padeciendo el mandatario, y participarán el intendente de Rosario, Pablo Javkin y el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni.

Más allá de la cuestión de la provisión de recursos en cuanto al desenvolvimiento de las fuerzas federales en territorio santafesino, y fundamentalmente Rosario, Bullrich aseguró recientemente que el Gobierno está trabajando en un plan de desarrollo sobre "métodos disuasivos de las fuerzas armadas en las fronteras" para que brinden apoyo logístico a la policía en contra del narcotráfico.

"En el transporte de tropas, radares. Es algo que todavía no está terminado, recién comienza a discutirse", comentó aunque indicó que "no va a revelar detalles al respecto porque el programa todavía no terminó de delinearse y es una iniciativa que también involucra al ministerio de Defensa".

Pullaro, que esta semana fue recibido también por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, entre otras cosas para complementar la adhesión de Santa Fe a la Ley de Microtráfico provincial (Narcomenudeo) e impulsar el sistema acusatorio de la justicia federal santafesina para agilizar la persecución de las organizaciones criminales.

Además, dialogaron sobre las diferentes acciones que viene llevando adelante el Gobierno provincial en el combate del delito desde que asumió su gestión el pasado 10 de diciembre, como así también la sanción de leyes en el marco de la Emergencia en Seguridad.

En ese marco, y en declaraciones periodísticas posteriores, Pullaro remarcó que en su gestión se tomaron “muchas medidas para controlar el crimen organizado en Santa Fe, algo que no se tomó en los últimos cuatro años”.

El gobernador consideró que esa tarea que iniciaron tuvo “una reacción directa e inmediata por parte de los grupos criminales” hacia él, “focalizando las acciones que lleva adelante el Estado de Santa Fe.

“Lo que mas les molestó fue que ordenásemos las cárceles, pasando a narcos y sicarios a pabellones de alto perfil con un régimen de detención diferencial en donde no pueden tener contacto físico prácticamente con ninguna persona, salvo con sus abogados y familiares a traves de un blindex”, explicó el mandatario santafesino.

Y añadió que eso “les molesta mucho porque no pueden conducir sus organizaciones criminales desde las cárceles”.

En cuanto al encuentro de este viernes, no es el primero que sostienen Bullrich y Pullaro para tratar el tema de la inseguridad en Santa Fe. Una semana más tarde del cambio de gobierno, ambos estuvieron a orillas del río Paraná para presentar el "Plan Bandera", un operativo que busca intensificar el combate contra el delito en la ciudad a través de un trabajo coordinado entre todas las fuerzas de seguridad. Otro de los refuerzos de seguridad tienen que ver con el arribo del guardacostas "Toba" a Rosario para darle pelea al contrabando. El barco fue adquirido en el momento que Bullrich fue ministra de Seguridad durante el mandato de Mauricio Macri.

En particular sobre las amenazas al mandatario santafesino, la ministra advirtió que todo el personal penitenciario está amenazado por los presos de alto perfil que permanecen en cárceles federales, los cuales Pullaro movió y generó réplicas. "Hay que trabajar bajo presión, en el Ministerio de Seguridad se reciben todo tipo de amenazas. Es una situación de querer sacarnos de la cancha todo el tiempo".

Con informacion de El Litoral.