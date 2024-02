Elisa Carrió analizó el Gobierno de Javier Milei: “Las sociedades resentidas votan resentidos”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, analizó hoy con crudeza el Gobierno de Javier Milei, adjudicó el triunfo del libertario en las elecciones a los “últimos 20 años en la Argentina”, y advirtió que todo terminará “en el caos”.

Lilita, quien hacía tiempo no emitía declaraciones públicamente, dijo además que Milei “no mintió en la campaña electoral” porque “siempre se definió como anarcocapitalista”. Según la dirigente, el problema fue que nadie averiguó qué significaba.

“Las sociedades resentidas, votan resentidos. Es el primer resultado de los últimos 20 años en la Argentina. Pero resulta que de un extremo nos fuimos al otro. Pero él no mintió, lo que pasa que nadie leyó el diccionario”, dijo Carrió durante una entrevista radial.

Tras ratificar los motivos por los cuales sufragó en contra del actual jefe de Estado en las últimas elecciones presidenciales, procedió a explicar el concepto con el cual se define el libertario. Lo hizo a fin de que la gente “sepa lo que votó o no votó”.

“El anarcocapitalismo es una filosofía política y una teoría económica que es totalmente antiestatista. No es republicano, busca abolir al Estado”, sintetizó. Luego lo aplicó directamente a las promesas de campaña del líder de La Libertad Avanza y señaló: “No mintió. ¿Qué es la casta para él? Es todo lo que tiene que ver con el Estado. No es la crítica a un Estado sobredimensionado o con ñoquis, que yo comparto. Es más que eso: es el Estado mismo lo que quiere abolir. Todo tiene que ser manejado por sistemas privados”, señaló y explicó que estos son los motivos por los cuales Milei también se enfrenta a la escuela pública y el sistema de salud.

En la misma línea, Elisa Carrió dijo que el Presidente no cree en la Constitución porque es una norma jurídica que establece derechos y obligaciones. Esta crea un Estado republicano con división de poderes cuando “para él la Justicia es arbitraje privado”. “Para él el Parlamento no debería existir, los ministerios no deberían existir”, subrayó siguiendo el propio concepto con el que el mandatario se define.

Entonces se refirió a una de las propuestas que Milei repitió incesantemente durante su lanzamiento a la presidencia: su idea de dolarizar la economía. “Él necesita tener una moneda común, que es el dólar, para lograr lo que quiere. Y se va a dolarizar con tus ingresos de ahora. Y la cabeza de turco para lograr eso es ‘Toto’ Caputo. Lo primero que tiene que lograr es un ajuste previo a la dolarización”, subrayó.

La líder de la Coalición Cívica afirmó también que Javier Milei y su equipo tienen un plan. Y, según aseguró, ese proyecto tiene que ver con la destrucción total del Estado, el cual vaticinó que generará una situación caótica.

“Terminamos en el caos, a lo cual él adiciona a esta utopía libertaria. En esto consiste la estrategia política. Ellos tienen un plan, por eso dicen ‘no la ven’. ¿Qué quiere decir? No ven la destrucción del Estado, no ven que van por la destrucción de los estados provinciales, de los estados municipales. No ven que vamos a una sociedad de libre intercambio entre pobres y ricos, no ven que vamos por la extinción de las clases medias profesionales”, esclareció Carrió.

Luego continuó: “Él es un obsesionado de este modelo. El problema es que, para lograr eso, previamente él tiene que provocar la anarquía, que es caos, para después atropellar la República, que la está atropellando al mismo tiempo, para finalmente ir a una dictadura transitoria que es de él solo, plebiscitaria, en dos años, esto es lo que dice, donde él ocupa el lugar de Dios. Aunque ustedes no crean, hay algún significado de Dios que es la anarquía. Por eso hay una falsa religiosidad o idolatría”.

Finalmente, concluyó ratificando sus dichos previos: “Tenemos un contrato, que es la Constitución. Él va contra la Constitución, porque finalmente va contra el Estado. Es así de simple”.

Con información de www.infobae.com