Paritaria Maximiliano Pullaro: a suerte o verdad

A suerte o verdad. Así lo entiende el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, quien se apresta a sumergirse, quizás, en su primer conflicto de peso: la paritaria con el sector docente. El radical, que arrancó su gestión en modo rápido y furioso, ganó relevancia y hasta centralidad en la política nacional y conduce una coalición sin fisuras, tiene en gateras un posible enfrentamiento con los gremios que defienden los intereses de maestros públicos y privados. “No vamos a gastar más de lo que tenemos”, es la máxima pullarista.

Pullaro ama el boxeo. Lo adora en la práctica deportiva, pero también lo emplea en la discusión política. Es un fighter el gobernador. Amsafe y Sadop, los gremios convocados, entienden – y ya lo hicieron saber en la pública – el reclamo de un 84% de incremento, producto de la inflación acumulada en 2023 y el aumento salarial obtenido y acordado con la gestión saliente que no fue abonada.

El gobierno santafesino desconoce y dice no comprender la explicación de tal monto. Hasta el momento, el Ejecutivo no habló de números en la paritaria y se concentró en poner sobre la mesa el alto ausentismo docente (32%, según la Casa Gris) y la necesidad de invertir también en mejoras edilicias en los establecimientos.

“No vinimos a pagar sueldos”, le sentenció a Letra P un funcionario de primera línea del gobierno. El mensaje es un aviso al colectivo sindical, no solo al docente. Pullaro, a través de su ministro de Educación José Goity, avisó que las clases comenzaban a fines de febrero y, para evitar medidas de fuerza, convocaba a la paritaria en enero. Cumplió, pero no suelta la sortija en plena negociación.

No sólo es numérica la disputa. La Casa Gris, la actual, la de Unidos, observa un acuerdo casi de ojos cerrados entre el exgobernador Omar Perotti y los gremios. En ese marco, Pullaro pone la mira en los – según él – 13 mil empleados y empleadas que fueron incorporados al Estado local en los últimos cuatro años. “Muchos familiares y amigos de sindicalistas”, según la plana política del radical.

Unidos primero sacó a la luz la carta del ausentismo. Uno de cada tres docentes no concurre a su puesto de trabajo. El mensaje penetró y golpeó al sindicato. Según el gobierno provincial, hay preparadas otras “apostillas” para proseguir con el espadeo. Hay algo bien en claro en el enfrentamiento en ciernes: Pullaro no le tiene miedo a la pelea y, en un contexto de Javier Milei presidente y antiperonismo seductor, ir de punta contra el mundo sindical le puede arrojar dividendos en la opinión pública.

No hay que olvidar que el electorado santafesino votó cambio aquí y allá. Primero vio en Pullaro la persona ideal para desterrar al peronismo. Más de un millón de personas lo eligieron. Y luego, en el ballotage, Milei superó el 60% de los sufragios en la provincia. El voto cruzado entre el radical y el libertario fue natural y tiene su correlato en la actualidad.

En concreto, Pullaro no tiene nada para perder en un choque con el sindicato docente. Pondrá sus elementos en la mesa y enfrentará sin dudar a un “sector”, la palabra que elige el pullarismo para bajarle el precio a la paritaria. “Nosotros gobernamos para todos los santafesinos”, se repite, con insistencia, en el gobierno.

Luego de la docente se abrirá otra paritaria, la central, la de los estatales ATE y UPCN, quienes convivieron de parabienes con Perotti. Pullaro no lo olvida y, si le toca, se subirá al ring también con ellos. Porque ama el boxeo, porque no le esquiva a la disputa, porque cree que hay ganancia también en el enfrentamiento.

