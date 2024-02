Luis Petri defendió a la Policía de los manifestantes del Congreso: «El accionar fue ejemplar»

Las manifestaciones en el Congreso de la Nación en rechazo de la Ley Ómnibus fueron el gran tema de la última semana. Desde el Gobierno nacional rechazaron esta medida de las organizaciones sociales y políticas, a las cuales les enviarán lo que deben abonar por los costos del operativo, el cual fue respaldado por el ministro de Defensa, Luis Petri.

El radical aprobó el manejo de las fuerzas de seguridad a lo largo de las tres jornadas de sesión: «Sin lugar a dudas apoyo a la policía. Las imágenes que vimos es que la policía quería impedir de los violentos tomaran por asalto el Congreso y hagan disturbios o generaran daños. El accionar fue ejemplar», valoró el funcionario en Radio Rivadavia.

«Aquí no hay manifestantes trabajadores o jubilados. Son militantes políticos rentados que aparecen como fuerza de choque que apalancan posiciones. Aquí no estaba la gente del pueblo, eran violentos militantes políticos. Ese es su modus operandi. No toleran el resultado de las urnas y a partir de allí movilizan militantes para arrogarse la representación del pueblo en las calles», criticó Luis Petri.

En este mismo sentido, sostuvo que «los que apuestan al fracaso de los argentinos van a intentar tumbar la Ley Ómnibus. Eran previsibles esos desmanes. En la reforma previsional tiraron 14 toneladas de piedras. Hoy no se permitió ese avance. Impidieron que los violentos que intentan impedir el normal funcionamiento de uno de los poderes del gobierno, no podemos normalizar eso. Impedir paralizar e interrumpir a un poder del estado. Intentan justificar ese accionar y no se puede justificar», arremetió.

A pesar de ello, Petri aclaró que en el Gobierno «no estamos en contra de la protesta, pero cuando es violenta o intenta forzar decisión o ponen en peligro la vida de los argentinos requiere la respuesta del personal de seguridad. Eso ocurrió de manera ejemplar», destacó el ministro de Defensa que trabaja en conjunto con Patricia Bullrich en la aplicación del protocolo antipiquetes.

Por otra parte, sostuvo que «la aprobación en general es un fuerte espaldarazo para el gobierno, es una ley que va a desburocratizar el estado, va a permitir el crecimiento del país». Así, espera que el martes cuando se voten los artículos en particular haya la menor cantidad de modificaciones posibles para que avance al Senado.

Con información de www.elintransigente.com