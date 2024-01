Se tensa la negociación para determinar el costo del boleto de colectivos

La gente en la ciudad de Santa Fe quiere saber a cuánto se irá el costo del boleto de colectivos, en un contexto económico muy difícil, para ajustar su presupuesto familiar y poder seguir viajando para cumplir con las obligaciones cotidianas. En ese marco, los empresarios del transporte locales le solicitaron a la Municipalidad de Santa Fe un aumento de la tarifa de los $220 actuales a $734,74, es decir un aumento del 233 por ciento.

La respuesta del Municipio fue contundente y llegó de inmediato. “De ninguna manera evaluamos poner un boleto a $700”, contestó el intendente Poletti, este viernes por la mañana durante una rueda de prensa. Mientras tanto su equipo de funcionarios continúa realizando distintas gestiones y reuniones para definir los nuevos costos y darlos a conocer. El anuncio es que los mismos serán difundidos “a fin de mes o a principio de febrero”, anticiparon desde el Palacio de 4 de Enero y Salta.

“Estamos manejando el tema con mucha prudencia”, dijo Poletti a la prensa. Y mencionó que se reunieron con las autoridades nacionales, que participaron de una reunión de 11 intendentes del interior y que se reunirán con el bloque oficialista de concejales para ir definiendo los números.

“Estamos analizando todos los parámetros de aumento de costos que los empresarios dicen”, dijo luego el intendente, en relación a una carta enviada por los empresarios agrupados en la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros de Santa Fe (FATAP). Y agregó en relación a lo que los empresarios dicen, que “no es únicamente eso lo que rige un aumento del boleto”.

¿Qué dicen los empresarios? Que los “incrementos de precios y costos de operación” son “escandalosos, que han acelerado el deterioro extremo de nuestra actividad”. Y agregan que “los atrasos y congelamientos de los subsidios implican una mayor presión sobre la tarifa en el intento de equilibrar los costos del sistema”, por lo que reclaman una “urgente” una redeterminación tarifaria.

Más presiones

Y más allá del nuevo costo de la tarifa que reclaman, los empresarios también advierten que se verán obligados a “una reducción de flota operativa en ciudad de Santa Fe en el orden del 10%, llevando el parque de 251 unidades a 226 unidades, con su lógica readecuación de personal”.

En otro orden, también solicitan los empresarios elevar la antigüedad máxima de los colectivos a 16 años. La consecuencia sería que haya colectivos más viejos circulando por la ciudad, con el natural desgaste que ello implica y la consecuente baja en la calidad del servicio. Y otros ítems que impactarían negativamente en el bolsillo de los choferes.

“Insistimos en que la falta de gestión y/o inacción política sobre los recursos que necesita el sistema para operar con regularidad y sustentabilidad, no hacen más que profundizar la grave crisis sectorial que venimos atravesando y denunciando”, dice la carta dirigida al subsecretario de Control de Tránsito, Seguridad Vial, Transporte y Movilidad, Raúl Hurani.

“De seguir dilatándose la situación las empresas se encuentran evaluando escenarios más severos, que en extremo implicarán la reducción de servicios en la totalidad de la franja horaria, afectando frecuencias y unidades en calle, con la consecuente reducción de personal, con el objetivo de equilibrar la prestación a los recursos que el sistema ofrece”, advierten los empresarios.

La respuesta municipal

“Más allá de lo que dicen los empresarios, no evaluamos poner un boleto a $700, de ninguna manera”, insistió Poletti este viernes durante la rueda de prensa. Y dijo luego que “ninguna de las 11 ciudades que participaron de la reunión de intendentes llevó el boleto a $700, es decir que lo que los empresarios piden no se ve en ninguna ciudad del país”.

“Sabemos que el boleto va a aumentar, pero no en la proporción que los empresarios reclaman”, finalizó el intendente.

Con informacion de El Litoral.