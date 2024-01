Pullaro sube de nuevo al ring a los biocombustibles

El gobernador Maximiliano Pullaro vuelve a poner en el centro del ring la discusión del capítulo de los biocombustibles de la ley ómnibus, que a pocas horas de la sesión, sigue empantanada y con final abierto. El gobierno provincial encabeza el lobby para que el régimen del biodiesel y bioetanol se ajuste a los intereses de las provincias, principalmente Santa Fe, lo que le daría al radical otro pleno, luego de haber evitado junto con otros mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) la suba de retenciones.

Desde el domingo, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, está instalado en la Ciudad de Buenos Aires para poder incidir en el texto para que la industria del biodiesel, que en un 85% está instalada en Santa Fe, quede mejor posicionada que el texto original enviado por el oficialismo que, según entienden, destrozaría el sector pyme fabricante del producto.



Después de varias idas y vueltas, este martes se afinaba lo que sería el último borrador para presentarle al ministro del Interior, Guillermo Francos, y que se sume al texto oficial que se pondrá a disposición de Diputados finalmente este miércoles en la sesión. Todo el capítulo biocombustibles atañe a seis provincias -Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, Salta y Santa Fe y Córdoba con mayor peso por ser las principales productoras de biodiesel a base de soja y de bioetanol a base de maíz- que trabajan en la letra chica.



Un dato: si logran alinear a todos los diputados, suman 68 votos en el recinto. La aprobación en general estaría descontada, pero no en particular de este capítulo. Por lo tanto, hay varios escenarios previos a la sesión. Por un lado el gobierno puede aceptar el nuevo texto y meterse en el bolsillo las voluntades para otros artículos, o rechazarlo y pedir que se retoque de nuevo en una prolongación de la negociación.

Según supo Letra P, hay dos alternativas algo extremas que no se descartan: que se saque el capítulo de biocombustibles y se mantenga la ley de 2021 que favorecía a las pymes de bio; o que se llegue al recinto con el dictamen oficial y otro en disidencia de la UCR que contemple el proyecto de las provincias.

La negociación

El gobernador radical Pullaro volvió a la carga con un tema central para la producción santafesina que se había "caído" la semana pasada, en un momento en que todas las energías estuvieron puestas en frenar la suba de las retenciones a la soja y las economías regionales. Logrado ese punto tras la quita del capítulo fiscal por parte del gobierno, el gobernador radical retomó el tema biocombustibles.

El ministro Puccini está en el rol de negociador con el gobierno. Domingo y lunes tuvo contacto fluido con el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y este martes reunió a los ministros de otras provincias productoras de biocombustibles en la Casa de Santa Fe.

Actualmente el corte del biodiesel es del 7,5% y la iniciativa del Gobierno propone que se lleve al 10% y que haya una escala de aumento progresivo de un 1% cada año para llegar al 15%. Lo mismo para el bioetanol, que actualmente está en el 12% y con la escala llegaría al 18%.

Las provincias plantean que haya un porcentaje del cupo para las pymes y otro de libre competencia. La última propuesta contemplaba un 6,5% para las pymes y un 3,5 % para las aceiteras, que según la ley vigente tienen vedado el mercado interno y sólo pueden exportar, pero el nuevo esquema no les cierra porque prefieren que haya libre competencia sin regulación.

Otro punto nada menor es justamente la participación de las empresas integradas (aceiteras y empresas grandes) en el mercado interno, es decir, en la comercialización del biodiesel y bioetanol a las petroleras, hoy exclusivamente en manos de las pymes.

"Estamos a favor que se sume el sector aceitero porque hay una capacidad ociosa, lo que sostenemos es que sea de una manera ordenada que contemple a todos y sea una versión superadora a la del oficialismo", sostuvo el presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), Juan Facciano.

Con informacion de Letra P.