Sandra Pettovello cambió el nombre de su despacho, que dejará de llamarse "Casa Patria Grande Néstor Kirchner"

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dispuso cambiar el nombre de sus oficinas, que se llamaban "Casa Patria Grande Néstor Kirchner" y ahora pasaron a denominarse "Casa Patria Libertad". De este modo, el oficialismo avanzó con un nuevo gesto de lo que consideran una "purga simbólica" de los edificios pertenecientes a la órbita pública.

La casa histórica ubicada en Carlos Pellegrini y Juncal ya muestra una placa con su nuevo nombre libertario, que mantiene la misma estética blanquiazul de los logos de la Presidencia y de la Casa Rosada.

En las redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el cambio de nombre y arremetió contra la dirigencia kirchnerista.

"Excelente, nunca más un edificio del estado llevará el nombre de la corrupción, y la decadencia", sostuvo el funcionario.

A fines de febrero, Villarruel retiró el busto del ex presidente Néstor Kirchner del Senado

Semanas atrás, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, había adoptado una medida similar, al mandar a retirar un busto de Néstor Kirchner que estaba en el hall del edifico de la Cámara alta.

"Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios. Simplemente por esa razón", argumentó.

