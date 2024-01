Charlotte Caniggia contó por qué se alejó de la televisión

A pesar de que era la gran candidata a ganar el Bailando 2023 (América), Charlotte Caniggia tomó la decisión de abandonar el certamen a semanas de la final. Su despedida fue escandalosa y estuvo envuelta en una fuerte polémica: la pelea que mantuvo con Coti Romero y en la que se dijeron de todo. Finalmente, este martes, rompió el silencio y aclaró que ese no fue el detonante de su salida del programa.



“A veces uno se va de los lugares y no es por algo. No fue por la pelea con Coti. Y no... me sentía incómoda por trabajar en un ámbito donde todos mis compañeros me habían tirado mala onda y criticado tanto”, reconoció al aire de LAM (América). Y agregó: “Las peleas que armé fue para armar un poco de quilombo, para el show. No me gusta tener conflictos con la gente”.

Además, admitió que no se imaginaba en la última instancia del certamen, ya que no estaba preparada para las exigencias de la final. “No es por tirarme para abajo, pero dije ‘ya fue, que gane otro’. No es fácil bailar tres ritmos en una noche”.

Por otra parte, trascendió que la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia podría formar parte del próximo programa de Cris Vanadía, quien condujo el streaming del Bailando.

Con informaacion de Todo Noticias.