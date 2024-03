Conmovedor recuerdo de la China Suárez sobre Sofía Sarkany, a tres años de su muerte: “Así siempre”

Eugenia La China Suárez homenajeó a su amiga Sofía Sarkany a tres años de su muerte, la cual fue provocada por un cáncer de útero en marzo de 2021. Desde su cuenta de Instagram compartió una historia armada a partir de una foto en donde ambas lucían sonrientes y divirtiéndose en una hamaca gigante.

“Sofía. Así siempre. Te amo”, escribió la actriz y cantante al pie de la imagen y le agregó un emoji de un ratón en referencia al mote de “ratoncito” que le otorgó a su gran amiga, quien dejó este mundo el 29 de marzo de 2021, cuando solo tenía 31 años.

La amistad entre la actriz y la diseñadora nació en 2011, cuando Suárez protagonizó la primera campaña publicitaria de la marca de zapatos de la familia Sarkany. Sabiendo del delicado estado de salud de su amiga, aquel domingo por la noche, Eugenia escribió en su Instagram: “Jamás quise con tanta fuerza que uno de mis deseos se hiciese realidad”, junto con una foto de ella soplando las velas de su cumpleaños número 29, el 9 de marzo de 2020. Su pedido tenía que ver con que Sofía estaba internada en un hospital de la Florida, luchando por su vida.

La hija de Ricky Sarkany luchaba contra un cáncer de útero desde el 2018. Determinada a cumplir su sueño de tener un bebé había congelado sus óvulos y había iniciado el tratamiento junto con su pareja, Tomás Allende. Convertirse en madre fue el deseo que pudo cumplir antes de partir. Su fecha probable de parto era el 28 de marzo de 2021, pero Félix se adelantó y nació seis días antes, el 22 de marzo a las 12.41 con un peso de 3,245 kilos, en una clínica de la ciudad estadounidense de Miami, donde se concretó la subrogación que había iniciado. Así, Sofía pudo conocerlo, abrazarlo y partir en paz siete días después de dar a luz.

Conmovida por la llegada del bebé y el parto de su amiga, en aquella feliz oportunidad la China Suárez expuso en públicos sus sentimientos. “Hoy se convirtió en mamá una de mis personas favoritas en el mundo. Félix, no veo la hora de conocerte y apretujarte. Amiga, bienvenida a esta nueva etapa de amor y entrega. Vas a ser la mejor. Felicitaciones“, había escrito la también cantante. Y si bien no dijo nada sobre su amiga en cuanto a su estado de salud, tenía muy presente lo que estaba atravesando en los Estados Unidos, a miles de kilómetros de su hogar.

Cada vez que puede y especialmente en fechas puntuales, La China Suárez suele recordar a su íntima amiga en sus redes sociales. “Y se nos van acabando las fotos, los videos, pero tu voz y los recuerdos no se me van a olvidar jamás”, había escrito en diciembre de 2022, cuando Sarkany hubiera cumplido 32 años. En aquella oportunidad, la actriz y cantante acompañó el mensaje con tres fotos en las que se las ve juntas en diferentes escenarios, y cerró su emotivo recuerdo diciendo: “Mi ratón, la más buenita, te amo para siempre”. Además, en esa ocasión, al mencionado posteo sumó un emoji de un corazoncito, compartiendo con sus fans todo el amor que siente por la hija del reconocido diseñador, sentimiento que fue compartido por muchos usuarios en su muro.

“Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite”, había expresado Suárez pocas horas después de enterarse de la muerte de su amiga.

“Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver”, dijo sobre sus respectivos hijos. “Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo”, concluyó la actriz en el posteo que le dedicó a la hija de Ricky Sarkany.

