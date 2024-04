Tras el escándalo con Tini, Marcelo Tinelli reveló qué hizo cuando Alejandro Stoessel estuvo internado

Marcelo Tinelli quedó en medio de una polémica luego de que Tini lo acusara de Judas en una de las canciones de su último disco. Allí, la cantante expuso el fuerte conflicto judicial que hubo entre su papá y el conductor en 2008 por la novela Patito Feo.



En ese contexto, Tinelli dio una entrevista para LAM (América) en la que recordó el gesto que tuvo cuando Alejandro Stoessel transitó una difícil complicación de salud hace dos años.

“Él por ahí no lo sabe, pero en el momento en el que estuvo internado en la Trinidad, fui de las personas que más llamó a los directivos para saber cómo estaba de salud”, comentó Marcelo en su diálogo con el programa de Ángel de Brito.

De esa manera, el conductor se refirió al cuadro delicado que Alejandro Stoessel transitó a principios del 2022. Por aquel entonces, el papá de Tini había sufrido un sangrado intestinal, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente dos veces y llegó a estar en coma e intubado por unos días en el sanatorio de Palermo.

“De mi parte está todo más que bien, o sea, guardo un gran cariño por él”, aseguró Marcelo tras ser consultado en LAM sobre su relación con el productor. En su canción “Pa” de su último disco Un mechón de pelo, Tini habló sobre cómo transitó esta larga internación de Alejandro. “Fue un mes de marzo, dijeron que te perdía. Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías. Juro por Dios, decirte adiós no me salía”, expresa una de las frases.

Fuente: TN