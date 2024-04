La oscura razón por la cual Camila Homs no puede contestar a las indirectas de Tini

Tini Stoessel lanzó su nuevo álbum, “Un mechón de pelo”, su trabajo más personal hasta la fecha. Sin embargo, a muchos les pareció que la cantante fue demasiado lejos al hablar de los hijos de Rodrigo de Paul y Camila Homs.



Por qué Camila Homs no puede contestar a las acusaciones de Tini

Muchos usuarios de redes sociales se indignaron al ver que Tini habló de los hijos de Camila Homs y Rodrigo de Paul en una de sus últimas canciones, “Ni de ti”.

“Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen tanta shit (mierda), dale, no me hables de mí”, canta Tini. “Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas. Pero sigo pa’ lante como lo dijo mi abuela”, continúa.

Sin embargo, un verso en particular causó repudio en las redes: “Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela”, referenciando sin dudas a Francesca y Bautista, los dos pequeños hijos de De Paul y Homs.



Camila Homs estaría imposibilitada legalmente de hablar sobre Rodrigo de Paul y Tini.

Ante la duda de por qué Camila Homs no decía nada contra estas indirectas bastante directas, se supo la verdad: Rodrigo de Paul le puso un bozal legal en junio del año pasado y, aunque los detalles no son públicos, muchos asumen que la modelo elige no hablar para evitar litigios y controversias en los tribunales.

Sin embargo, todo parecería que a Tini le salió el tiro por la culata, ya que su canción, lejos de despertar simpatías, causó críticas negativas y repudio.

Fuente: la Nacion