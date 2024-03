Julieta Poggio contó qué hicieron con Marcos Ginocchio en el hotel la noche que salieron de Gran Hermano 2022

Tras cumplirse un año de la final de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio dio detalles explícitos de lo que hizo con Marcos Ginocchio en el hotel tras salir del reality. Y no lo ventiló a espalda del joven. Lo invitó a un vivo de Instagram para que recordaran ese momentos juntos y sus seguidores quedaron en shock.



La revelación de los participantes llegó meses después de que Gastón Trezeguet deslizara que aprovecharon las primeras horas sin cámaras a la vista para terminar con la tensión sexual que existía entre ellos. “No entendíamos nada. Nos pusimos en pedo, al toque y con dos birras”, lanzó la actriz, sin mencionada absolutamente nada sobre los supuestos encuentros íntimos.

Acto seguido, el Primo rememoró los últimos momentos en la casa más famosa del país, antes de que Santiago del Moro le comunicara que era el campeón: “Me acuerdo que esos últimos tres días no dormimos nada. Cuando fue la cena con Santi no dormimos y estuvimos hasta las 6 de la mañana. Juli había tomado un vaso de champán y ya le había pegado”. Por último, pronunció: “Después, la primera semana era no dormir y procesar todo lo que nos había pasado. Mucha información”.

Hasta el momento, Ginocchio optó por no mencionar ni una sola palabra sobre el affaire que tuvo con la modelo, que en varios programas de TV declaró que decidieron quedar con buenos amigos. “El shippeo murió”, sentenció.

Fuente. TN