Julián Weich tiene una novia oculta desde hace años: ¿quién es?

Mientras disfruta de su carrera profesional llena de desafíos y con un historial de éxitos, Julián Weich mantiene su vida privada lejos de las cámaras, ya que en pocas ocasiones ha hablado de sus hijos y de su presente sentimental.

Luego de que el programa Vivo para vos se levantara del aire, Julián decidió volver al teatro para deslumbrar junto a Celeste Campos, Alejadra Majluf, Nicolás Maiques y Fabián Arenillas, en la obra Velorio a la carta.



Tras 18 años alejado por completo del mundo del teatro, Weich ahora disfruta de sus nuevo desafíos y sorprendió al blanquear que ahora tiene una nueva pareja, con quien hace años que comenzó una relación amorosa.

"Hace cinco años. Se llama Jennifer y es mexicana pero vive en Argentina desde hace veinte años. Vivimos juntos, aunque sin papeles", contó el reconocido actor durante una entrevista que dio para La Nación.

Luego, quiso dar más detalles sobre su vínculo amoroso: "Nos conocimos en una fiesta, charlamos, nos dimos cuenta que a los dos nos gustaba el buceo y así se fue dando. Ella no me conocía. Se daba cuenta que era conocido, pero no tenía idea de quién era".

Como era de esperarse, esta noticia sorprendió a muchos de sus fanáticos, quienes se mostraron muy felices por la nueva posibilidad que tiene el conductor para poder volver a formar una familia y disfrutar del amor.

Cabe resaltar que, Julián había conocido a su primera esposa Valeria Wainer cuando tenía 22 años cuando había asistido al cumpleaños de Adrián Suar, con quien trabajaba en la novela Pelito, que había sido un éxito.

Wainer había asistido a esa celebración para poder conocer a Gustavo Bermúdez, quien no asistió finalmente. Cuando se conocieron con el actor comenzaron a hablar y la pareja no pudo evitar enamorarse.

Julián luego se casó en secreto con Bárbara Esses en 2009. La pareja había tenido seis años de convivencia y el artista tuvo a su cuarto hijo a quien puso de nombre Tomás, con quien cada tanto comparte imágenes en las redes.

Fuente: Pronto