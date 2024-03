El Chino Darín se sumó a las críticas a la gestión de Milei: “No hizo nada de lo que dijo en campaña”

El Chino Darín analizó la actualidad de la Argentina y no dudó en cuestionar la gestión de Javier Milei. Durante la reciente entrevista que brindó al medio español GQ, el actor criticó algunas de las medidas que tomó el Gobierno y, sobre todo, remarcó que no le gustan algunas actitudes del mandatario.

“Creo que todos estamos preocupados. Bueno, no todos. Lo que sucedió es que asumió el poder un tipo de un color político que no se había visto en Argentina en mucho tiempo, con una especie de anarcoliberalismo y populismo de derechas que no comparto”, describió sobre el libertario. Y puntualizó: “No juzgo su ideología, pero sí el devenir de los acontecimientos”.

Por otra parte, como hicieron muchos de colegas en los últimos meses, el protagonista de El Reino lamentó el impacto que podría tener si se aprueba la Ley Ómnibus en su ámbito laboral. “Han empezado a atacar a todo el mundo de la cultura como si fuésemos unos parásitos de las arcas del Estado y le estuviéramos quitando la comida a la gente que se muere del hambre”, sostuvo.

Luego, agregó: “Sus seguidores, tan enfatizados, creen que los chicos del norte llevan muriéndose de hambre 20 años porque los actores estamos haciendo cine y teatro. Yo no le estoy quitando el pan de la boca a nadie. La cultura es un sistema superavitario en Argentina”.

Darín remarcó que el presidente de la Nación tampoco logró cumplir con muchas de las promesas que lo llevaron a la Casa Rosada: “Prometió bajar los impuestos y otras cuestiones con las que podría estar de acuerdo para un país como Argentina, con la situación de la que veníamos, y hasta ahora no hizo nada de lo que dijo en campaña”.

“Lo que más me asusta son las formas y lo que despiertan. Puedes estar de acuerdo, pero si tu discurso es ‘matemos a los que piensan distinto’, a mí ya no me tienes. Es como ‘Plata o mierda, estás conmigo o estás contra mí’. Eso es discurso del odio, aunque no esté encorsetado en cuestiones como, por ejemplo, el racismo. Es una cuestión ideológica. Somos países con historia y es peligroso prender esa mecha”, reflexionó.

Fuente: TN