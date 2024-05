La Joaqui rompió en llanto cuando su amigo G-Sony expuso públicamente a su ex, quien la violentó durante años: "Nada me va a lastimar tanto"

La Joaqui alcanzó un gran nivel de fama en el mundo de la música y actualmente se consagra como una de las artistas argentinas con más éxito. Recientemente se confirmó su romance con Luck Ra, pero en estas últimas horas salió a la luz toda la historia de violencia que sufrió con Fernando Eduardo José Torinillo, más conocido como Coqeéin Montana, quien es el progenitor de su hija Shaina, a quien la cantante crió en soledad.

La impactante historia de violencia que sufrió La Joaqui





Si bien Joaquinha contó que sufrió situaciones de maltrato, nunca había revelado quién fue esa ex pareja que la hizo vivir ese calvario. Ahora, todo quedó expreso en la batalla de la Liga Bazooka cuando G-Sony se enfrentó con Coqeéin y le cantó toda su verdad.

“Qué pensabas? ¿Qué ibas a ser un padre abandónico, un golpeador, y yo no te iba a decir nada? ¿Pensabas que no me acordaba cuando vivíamos en la pensión y aparecía La Joaqui moretoneada?”, fue una de las primeras estrofas que dijo el joven, que también contó que “la mandaba a laburar al subte mientras estaba embarazada”.

Ante la viralización de la escena, La Joaqui participó de un stream con Coscu y contó detalles fuertísimos: “Sería muy hipócrita de mi parte haber esperado que alguien defienda mi verdad toda la vida y cuando llega ese momento hacer de cuenta que no lo vi. Sony puso muchas cosas en juego sacando el pecho así por mí, y yo de verdad se lo agradezco. Si él no contaba mi verdad a mí nunca me iba a dar el corazón para hacerlo”.

"Siento que cerré un ciclo que pensé que me iba a doler toda la vida. Me alejé de un mundo que yo amaba para hacer como que eso no me había pasado. Él me llamó y me dijo ‘si a vos te duele esta batalla, yo no la acepto’. Yo no volví a ser la misma persona después de lo que me pasó. Le tengo miedo a los vínculos, sufro un montón”, agregó la ex jurado de Got Talent.

“A mí me dolió tanto lo que hicieron que no va a haber nada en la vida que me pueda lastimar. Así que gracias Sony, te banco amigo. A mí nunca nada me va a lastimar tanto como todo lo que pasé. Me sorprende que le cause risa cosas tan terribles”, detalló La Joaqui. A su vez, la influencer Pochi de la cuenta "Gossipeame", también fue durísima con el ex de la cantante: “La mandaba a rapear al subte mientras él se quedaba en la pensión donde vivían. Tuvo otras parejas a las que también golpeó. En resumen, golpeador y padre ausente".



Fuente: Diario Show