Catherine Fulop contó las tres exigencias de Oriana Sabatini y Paulo Dybala a todos los invitados a su boda

A un mes de la esperada boda entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Catherine Fulop dio detalles de los preparativos de la fiesta. Aunque se mostró muy emocionada por este paso tan importante para su hija y su pareja, contó que los novios no les hicieron las cosas muy fáciles a los familiares, gracias a una serie de exigencias que dejaron en claro, quieren que se cumplan sí o sí.



Con su usual energía desbordante y su buen humor, la actriz pasó por el diván de Verónica Lozano y contó cuál de todas estas limitaciones, la dejó más que perpleja: “No quieren video. ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar”, contó entre risas.



Otro tema tiene que ver con el uso de celulares. Oriana y Paulo dispusieron que en la fiesta de casamiento, ningún invitado podrá usarlos. La razón para ello es que tienen un fotógrafo asignado. “En su tarjeta lo dicen, que no se preocupen porque todos los momentos van a ser capturados. Ellos van a compartir sus fotos, es para que no se los pierdan y estén diciendo ‘ay, vamos a tomarnos esta foto’”, valoró.

Pero especialmente, dentro de las “cláusulas” para los invitados, hay una que apunta directamente a la artista. Animada por Costa, explicó de qué se trata. “Yo le dije (A Oriana) ‘te lo juro, cuando es un evento importante, de familia, yo no tomo”, anticipó. Luego, reveló el encarecido pedido de su hija: “Me pidió que no haga show, que no me suba a la tarima, ni baile en los parlantes, sino se van a asustar”.

Fuente: TN