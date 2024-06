El impactante tatuaje de Dybala

Paulo Dybala volvió a ser noticia. Luego de que sorprendiera su ausencia en la lista de convocados por Lionel Scaloni de cara a la Copa América y mientras disfruta de las paradisíacas vacaciones junto a su novia Oriana Sabatini, La Joya impactó por su nuevo tatuaje en honor a su futura esposa.

Las redes sociales ardieron y hasta compararon el nuevo tattoo del futbolista de la Roma con uno similar al que Lionel Messi le dedicó a Antonela Roccuzzo. ¿De qué se trata? Ni más ni menos que de sus ojos.

En el caso de Paulo Dybala se tatuó los ojos y parte de la cara de Oriana Sabatini, incluida sus cejas y la nariz. Impresiona la exactitud del rostro de la modelo, que no ocultó su sorpresa al ver el trabajo terminado. La imagen quedó inmortalizada en el brazo izquierdo del futbolista cordobés, a la altura de su codo izquierdo.

Como ocurrió cuando le propuso matrimonio en Roma, más precisamente en la Fontana di Trevi, este romántico gesto de La Joya no pasó desapercibido y se volvió viral. Todos destacaron al delantero de 30 años, quien fue comparado con un acto similar al de Lionel Messi, quien se tatuó uno de los ojos de su esposa Antonela Roccuzzo.

A poco más de un mes de oficializar su matrimonio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala disfrutan de su tiempo juntos mientras ultiman los detalles para el día de la boda, que será el próximo 20 de julio. En esta ocasión, el futbolista argentino y la modelo decidieron disfrutar de su tiempo libre e ir a la playa luego de que él no fuese convocado por Lionel Scaloni para participar de la Copa América. Lejos de las tareas laborales y las de su eventual ceremonia de casamiento, la pareja pasó a pleno su día bajo el sol y compartió algunos de los momentos.

A través de su cuenta en Instagram, el delantero de la selección argentina se sumergió en las claras aguas de las Bahamas, donde se encuentra vacacionando junto a algunos de sus familiares. También se sumó a este plan su futura esposa, con quien posó en algunas fotos. Motos de agua, buceo de superficie y polaroids fueron algunas de las tantas actividades que realizaron en la jornada.

En relación a la no convocatoria, La Joya rompió el silencio días atrás y expresó su “respeto” por Scaloni, aunque reconoció que es “un golpe muy duro” no disputar el certamen continental que se celebrará en los Estados Unidos a fin de este mes y los primeros días de julio.

“Tenía confianza en formar parte del equipo, así que fue un golpe muy duro para mí porque ser parte de la selección nacional es una de las mejores cosas que he tenido. Respeto su decisión. Siempre le he dicho eso. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para la selección argentina”, explicó el futbolista de Laguna Larga (provincia de Córdoba) en una entrevista con The Athletic, publicación especializada del diario estadounidense New York Times.

El futbolista, que se perdió la pasada Copa América, pero fue campeón de la Finalissima 2022 y del Mundial 2022 con la Scaloneta, entendió que al técnico “le resulte difícil elegir”, ya que tiene “tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa” y sólo puede seleccionar a 26. En este sentido, Dybala aseguró que animará desde casa a la Albiceleste, porque tiene “muchos amigos” en el plantel liderado por Lionel Messi y deseó “de todo corazón” que Argentina se haga con el título.

El pasado 20 de mayo, Scaloni ofreció una lista de 29 jugadores para los próximos amistosos internacionales previos a la Copa América: el primero se jugó el último domingo con victoria 1-0 contra Ecuador en en Chicago; mientras que contra Guatemala se llevará a cabo el viernes 14 en Washington.

El seleccionador contará con 22 de los 26 jugadores que lograron la victoria en el Mundial de Qatar 2022, entre ellos Lionel Messi (Inter de Miami), capitán de la selección, y Ángel Di María (Benfica). Argentina debutará en la Copa América el 20 de junio contra Canadá; después se medirá el 25 a Chile; y cerrará su participación en el Grupo A contra Perú.

Fuente: Infobae