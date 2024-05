Laura Esquivel contó que sufre ansiedad desde su infancia: “Te hace sentir que perdés la guerra con vos misma”

Hace una semana, Laura Esquivel fue noticia por un contundente descargo que realizó luego de que le llovieran críticas sobre su cuerpo.

Ahora, después de ese momento, reveló que sufre ansiedad desde que es una niña y destacó la valentía de Tini Stoessel por contar que tuvo depresión.

“Estoy trabajando mucho, estoy produciendo mi música y haciendo videoclips”, comenzó diciendo en una nota para Socios del espectáculo (eltrece). La cronista le preguntó: “¿Las letras de las canciones tienen que ver con cosas que viviste?”. “Tienen mucho que ver con partes de mi pasado que necesito hablar y contar”, contestó la actriz.



Acto seguido, ahondó: “Hablo de lo que fue para mí la ansiedad, pero de manera general. Es algo que, a veces, te hace sentir que perdés la guerra con vos misma... Pero a pesar de eso, te atrevés a navegar en los miedos para poder salir y ser tu mejor versión”.

Consultada sobre desde cuándo sufre ansiedad, Laurita indicó: “¡Hace muchísimo tiempo. Desde que era rechica! Te diría que desde mis 8 años, antes de Patito Feo, siempre fui una persona muy sensible, muy nerviosa. Entonces, mi ansiedad es de toda la vida”.

“Pero, obviamente, cuando hice cosas más expuestas, mi ansiedad, sin que yo supiera bien qué era, se disparó a mil”, explicó.

Sobre ese tema, Esquivel cerró: “Ahora siento que estoy llegando a mis 30 (años) y quiero hablar todo lo que tenía para hablar hace tanto tiempo”.

Qué dijo Laura Esquivel sobre Tini Stoessel

Después de contar su calvario personal, Laura Esquivel habló sobre el padecimiento de Tini Stoessel.

“Me da piel de gallina pensar en todo eso. Está bien que Tini tuvo toda una continuidad: desde que empezó no frenó nunca su carrera. Yo, en cambio, tuve la chance de decir ‘Quiero frenar un toque’. Frenar fue decisión mía”, expresó.

En esa línea, recordó: “Por momentos, me dediqué a otra cosa, a estudiar otras cosas y a entender qué quería hacer de mi vida, porque en un momento, cuando era un poco más chica, dije: ‘No sé si esto es lo que quiero hacer, si esto me hace sentir mal...’”.



“Después, te das cuenta de que tenés que aprender a trabajar con eso. Creo que mi búsqueda de estos últimos años fue entender que el bicho del artista está siempre ahí picándote y pidiéndote que, por favor, hagas lo que te gusta, pero entendiendo que no te tenés que tomar todo con nerviosismo y estar pendiente de las opiniones del resto”, sumó.

Sincera, la actriz lanzó: “Ahora, estoy en un momento de mi vida en el que, después de muchos años, entendí que listo, ya está, no puedo depender de lo que el resto piense de mí -señaló-. Ni siquiera de alguien que me quiere y me da una opinión. Yo tomo todo y lo que me sirve, me sirve y lo que no, no”.

Fuente: Pronto