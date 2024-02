Contundente respuesta de María Eugenia Ritó frente a las críticas a su cuerpo: "Me morí y volví a nacer"

Este viernes por la mañana, María Eugenia Ritó habló de su regreso a los medios de comunicación, sobre su cuerpo y de las dudas que tenía por volver a aparecer en la televisión. Además, contó el motivo por el cual ponía en duda su vuelta a la pantalla chica.



En diálogo con Mañanísima, la ex vedette se refirió a los comentarios que podría recibir por su actualidad física y aseguró: "Me cuesta mucho el peso, el cuerpo. Yo trabajé muchísimo para hacer mi carrera, a mi nadie me la regaló, ni mi marido, mi ex marido... Me rompí yo solita"."Trabajé con los todos los capocómicos. La verdad es que dije: ‘¿cómo voy a perder mi carrera pensando en que tengo kilos de mas?’ ¡No! Estoy viva y vivida", expresó con respecto a su extensa carrera.



Sobre el pésimo momento que atravesó en el pasado, la actriz confesó: "Me morí y volví a nacer. Tuve problemas de todo, separación, de drogas, depresión, internada... y acá estamos".

"Este año cumplo 49 años. ¿Quién está así a mi edad? Coherente, consciente y con ganas de volver", explicó con respecto a su presente y su entusiasmo por regresar a trabajar a los medios.

Por último, María Eugenia Ritó sentenció: "Y sí, tengo kilos de más, ¿a quién no le sale una celulitis? Quiero estar divina y lo voy a volver a estar. A mi siempre me encantó trabajar pero me pasó un tren por encima, todo, pero acá estoy. Más allá de que te aprieta un poco el bolsillo, yo soy una artista y me debo al público".

Fuente: Pronto