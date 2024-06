Operaron a Valeria Mazza de un quiste en la nuca

Este miércoles a la mañana, Valeria Mazza se sometió a una intervención quirúrgica en el Hospital Austral de Pilar. Según informó su esposo Alejandro Gravier a Teleshow, “la modelo se encuentra recuperándose en su casa”. La noticia fue dada a conocer el periodista Santiago Sposato a través de su cuenta de Twitter. “Le sacaron un quiste en la región cervical. En breve le dan el alta”, contó.

La intervención quirúrgica fue una sorpresa para todos, ya que no se sabía que la modelo estuviera enfrentando algún problema de salud. De hecho, Mazza no había comentado nada al respecto en sus redes sociales: solo su círculo íntimo estaba al tanto. Así la cosa, Gravier dio detalles de la operación. “La operaron de un quiste en la cervical. Está todo bien. Fue algo programado y tiene que hacer reposo por 48 horas”, explicó a este medio.

Por su parte, Alejandra, asistente de la top model, también habló con Teleshow y precisó que Valeria se encuentra descansando en su domicilio. “Hoy por la mañana le extirparon un quiste de la nuca, todo salió bien, fue ambulatorio, y al mediodía ya estaba en la casa”, contó.

A lo largo de los años, Valeria Mazza se ha mostrado como una persona muy saludable y amante de los deportes. En una reciente entrevista con la revista Gente, la modelo recordó su juventud y contó que siempre evitó la vida nocturna y los excesos. “Estando sola y lejos de mi país, me cuidaba. Yo terminaba un desfile y me iba. No me gustaba esto de la noche porque sentía que estaba muy expuesta a un montón de peligros, excesos y todo lo que te imagines. Si bien soy lanzada y atrevida y me gusta el vértigo de lo nuevo… no me gusta jugar con fuego. Por eso, en las situaciones que sé que no voy a poder manejar, siempre me dieron respeto y miedo”, comentó.

También reflexionó sobre los desafíos de su carrera a una edad temprana. “Tenía 19 años, estaba sola en el mundo y mil veces fantaseaba con: ‘Me muero y nadie se va a enterar’. Esos pensamientos los he tenido, obvio. Esquivaba la noche hasta que llegaba Ale (Gravier) y nos divertíamos”, dijo. A pesar de los retos y las tentaciones de la industria, Mazza supo mantenerse enfocada en su bienestar y en una vida equilibrada, siempre priorizando su salud.

Casada hace más de 20 años con Gravier, Mazza es madre de cuatro hijos: Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína. Su carrera despegó al desfilar junto a icónicas modelos como Claudia Schiffer, Naomi Campbell y Cindy Crawford, y trabajar para prestigiosas marcas como Valentino, Armani, Dolce & Gabbana, Versace y Christian Dior. Su presencia en las tapas de revistas como Sports Illustrated, Vogue y Harper’s Bazaar consolidó su estatus en la industria de la moda.

A lo largo de los años, desfiló para renombrados diseñadores como Gianni Versace, Giorgio Armani y Karl Lagerfeld. En 1996, fue incluida en la lista de las 100 mujeres más sobresalientes del siglo XX por The Sunday Times y El Mundo. Además, presentó el Festival de San Remo y protagonizó campañas publicitarias para Guess, Escada y Chanel. En televisión, se desempeñó como presentadora en FashionMTV Latinoamérica, condujo programas en Italia como Domenica In y fue jurado de Miss Universo.

Como empresaria, desarrolló una exitosa carrera con su línea de perfumes, una revista y su marca de anteojos, expandiéndose a mercados en España, Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos. El año pasado, plasmó su vida personal y trayectoria profesional en una docuserie llamada Un sueño dorado, en la plataforma Paramount+. En ella, narró desde sus humildes comienzos hasta alcanzar el estatus de la primera supermodelo latinoamericana de renombre mundial.

