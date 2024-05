Barby Franco y su desgarrador relato por la denuncia que le hizo a su padre: "Me puso un revolver en la cabeza"

¿Qué le pasó a Barby Franco con su padre?

Junto a Héctor Maugeri en +Caras por Caras TV, la modelo contó los conflictos que tuvo en su niñez con su padre: "Mi papá tomaba y para mí era normal. Después empezó la violencia física".

Además, reveló que no le quedó otra opción que acudir a la policía: "Tenía 13 años y le pedí a mi mamá que denuncie a mi papá".

"Una vez me puso un revolver en la cabeza porque no le gustó que me pinte los labios de rojo. Después de 15 años de terapia, cerré esa relación y no quise saber más nada de él", detalló.



Por otro lado, contó que no fueron los únicos problemas que tuvo cuando era chica, aunque aclaró que "recuerda con mucha felicidad los momentos en los que se pone a ver sus fotos".

"De chica comía una sola vez al día. A veces, teníamos que ir a un comedor. En la villa nos ayudábamos entre todos, hoy eso se perdió", reflexionó Barby Franco.

Fuente: Perfil