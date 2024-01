La provincia de Santa Fe tomará dos meses más para completar la pauta paritaria del 2023

Después de liquidar los sueldos de enero con la planilla de diciembre, el gobierno de Santa Fe pagará a los agentes públicos de la administración central, docentes y agentes de salud un 14% más por planilla complementaria. Son sumas remunerativas que significarán $50 mil garantizados en el peldaño más bajo de la escala, que repercutirán en la liquidación de haberes previsionales.

Así lo anunciaron este miércoles por la tarde los ministros de Gobierno, Fabián Bastia y de Economía, Pablo Olivares, durante una conferencia de prensa en la Casa Gris, en la que no anticiparon aún la fecha del pago. Destacaron que de esta manera se comienza a cerrar la pauta paritaria 2023 -que llegó a esta instancia con un retraso del 36%- , mientras se negocia con todos los sectores públicos el sendero salarial de 2024.

"La diferencia entre inflación y sueldo que quedó de 2023 y corresponde abonar a esta gestión, se va a hacer conforme a los recursos y esperemos que en los próximos meses podamos completarla", dijo el titular de Economía.

Bastía explicó que el incremento se abonará en orden a la mejora nominal de la recaudación santafesina (que quedó por debajo de la inflación de diciembre del 25,5%). También resaltó que -de manera inédita en la provincia- todas las paritarias están "abiertas".

"Estamos en un proceso inflacionario importante que se aceleró, con una mengua de los ingresos de la provincia", señaló Bastía, quien avaló el reciente informe de El Litoral sobre un retroceso del 12% en términos reales en la coparticipación directa del gobierno central a la Casa Gris.

El funcionario santafesino no olvidó las "leyes de impacto fiscal de la época de Massa", en referencia al recorte de Ganancias que impulsó el fallido candidato presidencial. Añadió "los pronósticos de una caída del PBI en el año del 4%, acentuada en el primer semestre".

"Fieles a lo que hemos sostenido"

Así definió la pauta el ministro Bastía. Fue su colega Pablo Olivares quien destacó que "siendo el último día del mes de enero, por liquidación complementaria se va a abonar un 14% en línea con el crecimiento de los recursos nominales de la provincia en el mes de diciembre.

Explicó que la pauta se dispone "en virtud de lo que viene planteando el gobernador de la provincia, conforme a la posibilidad según la evolución de los recursos". Recordó que la diferencia entre la inflación de 2023 y el incremento de los salarios en la provincia fue del 36% -cifra reclamada por los gremios- y señaló que es la actual gestión l aunque debe hacerse cargo de compensar esa diferencia incumplida el año pasado, mientras se discuten las nuevas pautas paritarias en torno a la evolución económica de este año.

"Conforme a la evolución de los recursos en el mes de enero e incluso en febrero, esperemos que en los próximos dos meses podamos completar el incremento salarial conforme a la paritaria del 2023", señaló el titular de Economía.

"Los trabajadores no tienen la culpa de los comportamientos de gobiernos salientes. El gobierno va a hacer el esfuerzo conforme a la evolución de los recursos" para cumplir la pauta de paritarias 2023. "El gobernador planteó la actualización de salarios conforme a la evolución de los recursos. Es la forma que encontramos para cumplir con lo que significó el cierre de la paritaria 2023 y con las posibilidades del gobierno".

Lo que viene

"Hacer previsión de recursos en la macroeconomía de la Argentina, donde se están discutiendo cuestiones trascendentes en el Congreso y con una volatilidad extrema, es muy difícil; no podemos decir siquiera cómo va a ser febrero. Ni hablar lo que va a ser el trimestre", señaló Olivares cuando de le consultó sobre la pauta de discusión de la paritaria 2024. "Aún así, el compromiso es -conforme a la evolución de recursos en términos nominales- que el incremento se traslade en la pauta salarial del año 2024".

Entre la necesidad y la incertidumbre

Bastía sostuvo que el gobierno trabaja con los recursos verificados, entre las necesidades crecientes de santafesinos que padecen incluso aumento de pobreza y sin conocer el marco económico nacional, con el Congreso discutiendo reformas aún inciertas pero que van a "tener un fuerte impacto en las cuentas públicas".

"Nuestro gobierno ha cumplido con todas las obligaciones pendientes que había al momento de asumir: deudas de Vialidad desde noviembre del '22; con proveedores del Estado en materia de medicamentos, con Municipios y Comunas, con obras públicas. Vamos cumpliendo con obligaciones, usando los recursos de manera eficiente.

"Somos respetuosos de los impuestos que pagan todos los santafesinos y sostienen a nuestra provincia. Con esos recursos atendemos a nuestros compañeros de trabajo; son los que ayudan a llevar adelante en conjunto nuestra gestión. Y siempre fue compromiso de esta administración atender sus necesidades y la actualización de haberes.

"Pero no nos olvidamos -añadió- que no gobernamos para el sector público sino para todos los santafesinos. Y hay muchos santafesinos que no la están pasando bien, que tienen necesidades, que poseen actividades informales. Hay aumento de la pobreza, de la demanda de atención social. Y en ese contexto es que hemos trabajado muchísimo aún sin conocer por ejemplo cómo va a terminar siendo la política económica nacional".

