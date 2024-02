La batalla de Victoria Villarruel

Victoria Villarruel sumará una parada más a su Patria Tour: estará el sábado en la ciudad santafesina de San Lorenzo, en el cordón industrial al norte de Rosario, y participará de un evento que combina lo histórico con lo militar -el ámbito en donde la vicepresidenta juega de memoria-: la conmemoración de un nuevo aniversario de la batalla de San Lorenzo, en la que las fuerzas patriotas al mando del general don José de San Martín derrotaron a las fuerzas realistas. Un mojón más en el camino de construcción propia que inició tras la decepción primigenia que sufrió con Javier Milei.

La visita a San Lorenzo -de la que también participará el ministro de Defensa Luis Petri- es un episodio más de la zaga que la titular de la Cámara alta comenzó cuando notó que Milei no le cumpliría la promesa de permitirle poner los nombres al frente de las carteras de Seguridad y Defensa.



Sin embargo, la entonces diputada venía mostrando tener agenda propia: durante la campaña había liderado actos sin su compañero de fórmula y hasta presentó logo propio. Un conato de independencia poco frecuente en el ecosistema libertario.



Recluida en el Senado, obligada a tocar la campanita, Villarruel no se amilanó. Con “determinación y simpatía”, primero disputó con el círculo más íntimo del presidente por el nombre del nuevo jefe de bloque libertario en el Senado y ganó, alambrando su territorio y dejando en claro que quería autonomía. Luego, construyó consensos con la oposición no peronista a la hora de copar las comisiones y relegó a Unión por la Patria sin ruidos. Todo lo que Milei no hizo.

Una vez afincada en la Cámara alta, se lanzó a recorrer el país, siempre sin Milei y con la misma impronta algo militar -propio de su buena relación con sectores de las Fuerzas Armadas-, algo tradicionalista, algo nacionalista. Así, pasó por el Festival de Doma y Folklore de Jesús María y tendió puentes con intendentes de Córdoba. Antes, había visitado la sede dell INVAP -empresa estatal que sospechosamente Milei dejó afuera de la lista de privatizables- en Bariloche.

La visita a Río Negro, hace un mes, vino acompañada de rumores: se dijo que fue excusa para que la vicepresidenta se reúna con Mauricio Macri en la casa de descanso que el expresidente habita en los veranos de Villa La Angostura. Al binomio Macri-Villarruel le adjudican un vínculo fluido con fines poco felices para el presidente Milei, hoy entre las decepciones del fundador del PRO. La vice no ayuda: por esa época, una cuenta no oficial que la ensalza había destacado un perfil escrito por el Financial Times en el que se decía que estaba “lista para todo”. Ella retwitteó, pero luego lo deshizo.

Ahora sumará su presencia en San Lorenzo un acto que estará presidido por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Leonardo Raimundo y que este año contará con la tradicional recreación de la carga de caballería del mítico combate sanmartiniano en el Campo de la Gloria, desfile y paracaidistas.

Es un gesto que hace pensar que Villarruel no se detendrá en su construcción a pesar de haber tenido gestos de acercamiento con Milei: ideó una carambola para dilatar el tratamiento del DNU 70/23 en el Senado ante la presión peronista y el presidente devolvió gentilezas con un encuentro con todo el bloque libertario de la Cámara alta, foto incluida.

El anfitrión

El acto en San Lorenzo es organizado por la ciudad, que hace quince años encabeza Leonardo Raimundo. El radical va por su quinto mandato -remontó un resultado adverso en las últimas PASO- al frente de la ciudad cabecera del cordón industrial. Allí, Raimundo convive con algunas de las empresas más destacadas del polo industrial y portuario agroexportador. En esa zona también pisa fuerte Armando “Pipi” Traferri, el senador provincial peronista y cacique territorial del departamento.

Con informacion de LEtra P.