“No te di bola”: la chicana de Juana Viale a Federico Bal cuando recordó los rumores de romance entre ambos

Juana Viale y Federico Bal protagonizaron un picante ida y vuelta al recordar el día en que les adjudicaron un romance tras una reunión laboral.

Este domingo, al aire de Almorzando con Juana (eltrece), la conductora destacó lo lindo que es hacer teatro y lamentó no estar sobre las tablas en este momento. “Yo te ofrecí una obra, ¿te acordás?”, la interrumpió Bal. Ante la afirmación de Juana, le recriminó: “Y no me diste bola”. “No te di bola”, retrucó divertida.

Federico señaló que trabajar juntos es una deuda pendiente y ella coincidió. “Me encantaría, pero esa obra no me gustó”, explicó entre risas. Entonces él admitió: “Esa obra no era para nosotros, ya lo sé. Tenés razón, pero hubiese sido lindo, ¿no?”. “Sí. Después salimos de ahí y nos inventaron un romance”, reclamó ella.



A corazón abierto, el actor le aseguró que se sintió muy mal por eso y aprovechó para aclarar algunas cuestiones. “Sentí como que tal vez vos sentías que yo hubiese llamado... Yo no soy ese tipo de tipo”, sostuvo.

“Eso es como una relación de pareja que no se comunica: que yo pienso que vos pensás que...”, opinó Juana dando por cerrado el tema. Sin embargo, el hijo de Carmen Barbieri no quería que se quedara con una mala impresión y continuó con las explicaciones.

“Pero esperá. ¿Se ponen un segundo en mi lugar? Fue como feo. Yo le quería ofrecer una obra, nos juntamos a tomar algo y al toque una cámara. Y yo le dije ‘Juana, perdón, lo único que falta es que tal vez pienses que esto lo hago...’”, les explicó a los presentes en la mesaza.

La conductora señaló que tanto él, como ella, son artistas con mucha exposición y están acostumbrados a que ese tipo de cosas sucedan. Bal afirmó, pero aclaró: “Lo sé, pero vos no me conocés, entonces tal vez pensabas algo. Fue como horrible esa situación y ojalá algún día trabajemos”. “Me encantaría”, concluyó Viale.

Fuente: Pronto