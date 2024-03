Alex Caniggia derrapó e insultó a Lali Espósito por Milei: "Procesada"

Alex Caniggia utilizó sus redes sociales para opinar sobre las palabras que Javier Milei pronunció sobre Lali Espósito hace algunas semanas, cuando la denominó como "Lali Depósito" por haber tocado en festivales y eventos públicos. El conductor de televisión apuntó contra la cantante de hits como "Disciplina" y "Boomerang" después de que muchos de sus colegas apoyaran a la artista por los agravios del Presidente.

"La Depósito se hace la artista y de talento tiene un cero... Ama a los peronchos porque ella les lava el dinero. Todos saben que se juntaba con la procesada y con el ex vice coimero. Peluca, no le des más bola, que le conteste Adornis que cerrando ojetes es certero", escribió el hijo de Mariana Nannis en su cuenta en Twitter. Lo que llamó la atención de muchos fue el retraso con el que llegó el comentario de Caniggia, ya que el hecho ocurrió hace casi un mes.

Hasta el momento no ha habido respuesta al mensaje de Alex por parte de Lali y, dada la personalidad que la artista ha demostrado tener frente a denostaciones de este tipo, probablemente no la haya. La cantante hizo un comunicado en sus redes sociales después de los dichos del Presidente y ese fue su único descargo al respecto.



El mensaje que le dedicó Lali Espósito a Javier Milei

"Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en Parque Patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22. Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. ¡Les pude comprar la casa a mis padres, señor presidente! No sabe qué emoción tan grande", comentó Espósito. Y siguió: "Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. ¡Les pude comprar la casa a mis padres, señor presidente! No sabe qué emoción tan grande".

“No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas, pude hasta comprarme mi propia casa, algo no solo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país. Por eso enfatizo: sabe qué orgullo tan grande es eso. Es un privilegio haber crecido y progresado haciendo lo que amo. Trabaje incansable y honradamente para que así sea”, continuó la artista. Y concluyó: “Hace poco más de 10 años que me dedico a la música. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en la tele en mi proyecto musical y la gente lo acompañó y lo hizo crecer sin parar hasta poder hacer mi primer estadio de futbol lleno el año pasado, producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo, una emoción enorme”.

Fuente: Clarin