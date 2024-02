Pedro Alfonso afrontó la situación: qué dijo sobre su supuesta infidelidad a Paula Chaves con Flor Vigna

Todo empezó cuando Mimi Alvarado trató a Flor Vigna de "mosquita muerta" y aseguró que ella habría tenido un romance en el pasado con un productor casado. Ahora, en medio de su separación de Luciano Castro, salió a la luz el nombre de Pedro Alfonso.

"Ahora me llegó que la separación viene por el lado de un productor y otra vez salió el nombre de Pedro Alfonso. Lo que se dice es que es una relación que viene desde hace años sotto voce", aseguró Nancy Duré en Socios del espectáculo.



La cantante y el actor fueron compañeros en el Bailando y, en el 2017, protagonizaron juntos la obra Abracadabra en Carlos Paz. El rumor surgió en aquella época cuando Gustavo Conti, compañero también de elenco, contó que ambos se iban a almorzar solos.



En este complejo contexto, Vigna decidió grabar un video en sus redes sociales para desmentir de forma categórica que estuviera pasando algo con Alfonso. Por su parte, Paula Chaves, la esposa del productor, también se mostró molesta con el regreso de estos rumores.

“Yo me había olvidado del tema y ahora cuando resurgió esto por todo lo que pasó con Flor en el Bailando…A mí Flor nunca me dio celos, otras sí me dieron celos, pero Flor en particular nunca me generó nada como mujer”, expresó la ex conductora de Bake Off.

Por su parte, harto de estar involucrado en este escándalo, Pedro dijo: "No soy de decir malas palabras en cámara pero... ¡qué paj...! No entiendo por qué surge ahora porque si estuviera en el Bailando o cosas así, bueno uno se banca todo. Nosotros estamos muy tranquilos. No vamos a hacer ninguna declaración ni nos metemos con nadie".

"Esto molesta un poco. No hace falta aclarar que todo lo que se dice es absolutamente mentira y bueno es eso. Sé que esto va a pasar y después van a volver en un año con lo mismo", añadió en diálogo con Intrusos.

"Hasta Gustavo Conti salió a explicar lo que pasó. ¿A vos también te escribió?", le consultó el notero haciendo referencia al descargo que había hecho el actor.

"Sí, me escribió. Con Gus nos vamos a ver. Hablamos en diciembre y ahora cuando vuelva en marzo nos vamos a encontrar. Hay cosas que pasaron pero nos queremos mucho. Me llamó para decirme que él no había dicho nada porque empezaron a linkear cosas. Yo le agradezco pero no necesito que aclare nada. Para mí está todo muy tranquilo. Pero bueno, él no quería quedar expuesto en algo que nada que ver".

