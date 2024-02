La inversión imbatible: la acción de esta empresa se dispara 20% en febrero

Una sola acción líder está esquivando un febrero negativo para el mercado argentino, donde el Merval acumula un "rojo" de alrededor del 10%, y se transforma en un caso paradigmático. Se trata de Comercial del Plata, y logra un rendimiento que les gana de forma notoria a la inflación y al dólar.

Es decir, las acciones de Comercial del Plata, que cotizan en el índice de empresas líderes (Merval), suben más de 20% en los primeros días de febrero y son prácticamente las únicas en todo ese panel que en lo que pasó del mes muestran una suba, ya que el resto opera a la baja.

Incluso, llegó a trepar más de 30% en el inicio del período, pero las últimas tomas de ganancias generalizadas que hubo en el mercado tras el revés que tuvo el Gobierno en el Congreso, generó de rebote un retroceso en su rumbo.

De igual forma, en todo el 2024 arrastra un ascenso de más de 52% en pesos, un nivel sumamente atractivo para todo inversor, ya que en el mismo lapso el Merval avanza 21%.

Por lo tanto, supera con creces a la inflación acumulada en el mismo período, y también a las diferentes cotizaciones de los dólares, que en el segmento libre se reflejan caídas de precios en el mes de hasta 3%, mientras que en lo que ya pasó del 2024 llegan a acumular un incremento máximo de hasta 27%, como es el caso del contado con liquidación.

Para tener una idea, Sociedad Comercial del Plata es un holding argentino con más de 20.000 accionistas en 17 países y 1.000 empleados, presente en sectores estratégicos como construcción, energía, agroindustria, transporte e infraestructura y real estate.

La empresa fue fundada en 1927, y sus acciones cotizan tanto en la Bolsa de Buenos Aires como también en Suiza, en el Six Swiss Exchange de Zurich.

Este grupo empresario es propietario de firmas como Destilería Argentina de Petróleo, Canteras Cerro Negro, Compañía General de Combustibles, Morixe Hermanos, Lamb Weston Alimentos Modernos, Ferroexpreso Pampeano y Delta del Plata, entre otras.

Comercial del Plata, acciones en suba

A la hora de conocer las causas de la escalada tan intensa de las acciones de Comercial del Plata en todo el 2024, sobre todo en febrero, los analistas consultados por iProfesional responden de forma asombrosa: "No hay explicación", más allá que estaba atrasada en su valor.

"No se sabe de forma cierta, porque no hay noticias informadas por la compañía y tampoco presentó su último balance como para haber influido en esta escalada en su precio en este último tiempo", dice a iProfesional Gustavo Neffa, analista de Research for Traders (RfT).

En ello coincide Rubén Pasquali, analista en Fernández Laya y Asociados, ya que suma: "Algo pasa con este papel que no es de conocimiento público y creo que tiene que ver con el Golfo San Jorge, donde tiene presencia la empresa y que es un yacimiento de hidrocarburos que es comparado con Vaca Muerta, en el que le permitiría a la economía pegar un salto. Igual hay que esperar el balance de Comercial del Plata para ver qué puede llegar a revelar en la distribución energética".

De esta manera, Comercial del Plata es la acción de una empresa líder que se muestra como la más ganadora de febrero y de todo 2024, aunque los analistas recomiendan esperar a la llegada del balance para saber qué hacer con esta inversión.-

