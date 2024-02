“Fundir a las provincias no existe, es fundir a la gente”: afirmó el principal funcionario de Maximiliano Pullaro

La embestida contra los gobernadores recién comienza. Desde Roma, Javier Milei, los acusó de traidores y la primera reacción fue recortar fondos destinados al subsidio del transporte. Pero no quedó ahí, de manera intempestiva, sumó la desvinculación de funcionarios (Osvaldo Giordano en Anses), eliminación de partidas extraordinarias, recortes en los envíos automáticos y abolió el fondo de incentivo docente.

Una de las voces que salió a echar luz de la posición de las provincias fue el secretario de Gobierno Juan Cruz Candido. El santafecino consideró que no se puede considerar un argentino sin que viva en alguna provincia y que, someter al interior de esta manera, es una vieja práctica propia de los políticos puerto centristas que no miran al resto de país.

“El kirchnerismo arrancó con un sistema extractivo que le sacaba fondos al interior para sostener un modelo político en el conurbano bonaerense y cada vez que tenía un aprieto económico miraban para el interior, para Santa Fe, para Córdoba, a ver qué se podían llevar. El cambio, entendíamos que iba a ser algo diferente, iba a inventar algo diferente, pero no, los primeros quisieron ir al interior, querer poner más retención al campo, inventar retenciones a la industria y sacarle los fondos a las provincias que no son de las provincias”, indicó Candido.

“Fundir a las provincias no existe, es fundir a la gente”, remató en su frase el funcionario. Recordó que en otros tiempos también lo “intentó hacer Domingo Cavallo, fundir a las provincias y fundió al país en su conjunto. No repitamos la historia”, demandó en la entrevista con Radio Mitre.

Candido sostie que el presidente Javier Milei reacciona por lo que ocurrió en el Congreso y lo hace de malinformado. “Vale recordarle al presidente que los diputados de la unión cívica radical que es el partido del gobernador de Santa Fe votaron en general y a la hora de votar en particular votaron el ochenta por ciento de lo que se votó a favor y iban e iban a votar prácticamente la totalidad a favor de no ser porque el propio gobierno decidió terminar con el con el proyecto y con el debate”.

Aclaran que ellos mismos plantearon las diferencias de una manera pública y con el objetivo de la defensa del productor del interior. “Públicamente ha habido un planteo de Santa Fe respecto a cuáles eran sus disidencias, respecto a que acompañamos en general, a que acompañamos gran parte, la gran mayoría del proyecto, pero que en algunos aspectos que afectaban a Santa Fe, tenemos derecho los santafesinos a decir que no lo acompañamos. ¿Quién está obligado a hacer cosas que vayan en contra de su provincia?”, destacó.

Envalentonado en el reportaje, mostrando más preocupación que enojo, Candido sustuvo que: “Se toman decisiones en contra de Córdoba, en contra de Santa Fe y se pretende que Córdoba, que Santa Fe... ¿Aplaudamos? No podemos aplaudir porque nos afectan. Y no es que nos afecten, no es que afecten a los gobernadores. Eso es una... Eso es una enteleque, eso no existe. Las provincias en sí no existen si no fuera porque en las provincias vive gente. Y el país no existe si no fuera porque están las provincias o alguien me puede nombrar un argentino que viva en la República Argentina y que no viva en una provincia”.

La quita de subsidios al transporte: una vendetta

Para el secretario de gobierno santafecino todas las decisiones que parece tomar Javier Miliei lo hace buscando una “épica de venganza” y buscando tener resultados en la redes. “La épica de la venganza en el relato que se va construyendo y que todo gobierno tiene derecho a construir. La épica de la venganza queda muy linda en las redes sociales ¿Quién se perjudica? La gente, el que pasa hambre en serio, el que tenemos que asistirlo porque la inflación no le deja llegar ni siquiera a la segunda quincena. Entonces digo, hay que pensar entre todos, dialogando, desde luego, las decisiones que se toman. No puede ser esto una carrera de venganzas, insisto, y tampoco puede ser la ética de me voy a fundir a las provincias, porque las provincias son argentinas, no hay argentinas sin las provincias”.

Recordó que el recorte de subsidios fue solo para interior, en el AMBA continúan. Acción que terminará impactando en los salarios de los docentes y trabajadores. “Se cortó el fondo de incentivos docente, se perjudicó a los maestros, se cortó el fondo de refuerzos alimentarios, se perjudica a la gente que tiene hambre, se cortó para el interior, para el interior, no para el AMBA, el subsidio del transporte, se perjudica el interior, otra vez, como pasaba con el kirchnerismo, cuando hace falta plata, vamos al interior a ver qué manos podemos llevar. nos podemos llevar al interior, el gran Buenos Aires sigue ahí mirando cómo el resto trabaja y encima pone la plata”

CON INFORMACION DE PERFIL.COM