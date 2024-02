«Que no se olvide que es hombre»: Gustavo Sáenz apuntó contra Javier Milei por los agravios a gobernadores

Gustavo Sáenz apuntó contra Javier Milei luego de que lo acusara de ser parte del sector que impidió el avance de la Ley Ómnibus. El gobernador de Salta respondió los agravios por parte del Presidente. El mandatario provincial pidió que se piense en los argentinos y no en los gobernadores. En definitiva, Sáenz aseguró que la sociedad es la única víctima.

Aún sigue latente lo ocurrido el martes de la semana pasada, cuando se decidió volver a comisión la Ley Ómnibus. Después de que se levantara la sesión, desde el Gobierno nacional decidieron hacer pública una lista de «traidores». Entre ellos se encontraban diputados y gobernadores. Uno de los cuestionados fue Gustavo Sáenz, de Salta.

El gobernador no quiso mantenerse al margen de la discusión y explicó su postura. Ante los señalamientos e injurias por parte del Ejecutivo nacional, dio su parecer: “Venimos soportando insultos, agravios, una serie de descalificaciones importantes, pero nos mantenemos con absoluta prudencia, esperando que pase todo esto”, indicó en Radio Rivadavia mostrándose cauto a pesar de las ofensas que provinieron desde Casa Rosada.

«Son muchas cosas que están afectando a los votantes del Presidente, aquellos que con la esperanza de que los delincuentes y la casta iba a pagar el ajuste, se está terminando ese relato y se está viendo una realidad que golpea todos los días”, añadió uno de los gobernadores que pretendió colaborar con la nueva gestión desde su asunción.

Seguidamente, Gustavo Sáenz aconsejó a Javier Milei: “Al Presidente le está faltando alguien que le diga constantemente que no se olvide que es hombre y que comete errores. El error más grande es no darse cuenta que no estamos en campaña, que tiene que gobernar y tiene la obligación de serlo”.

Por otro lado, el mandatario provincial destacó el proyecto enviado por el Ejecutivo: “La ley tiene cosas buenas y hay cosas que deben reverse. No entiendo qué pasó en el medio, falta de interlocución, de inexperiencia legislativa”, manifestó. Por último subrayó que no tiene compromisos con ningún espacio político: “Yo soy de nadie, soy de Salta, y me arrodillo solamente ante Dios”, cerró.

Con información de www.elintransigente.com